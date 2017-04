Alte Schule bekommt neue Fassade Rabenau plant einen fünfstelligen Betrag für die Sanierung ein.

Unterhalb des Marktplatzes wird saniert. © Karl-Ludwig Oberthür

An der ehemalige Rabenauer Schule unterhalb des Marktplatzes sollen in diesem Jahr Bauarbeiten stattfinden. Geplant ist, die Fassade des Gebäudes zu sanieren. Das teilte Bürgermeister Thomas Paul (CDU) mit. „Wir wollen damit zu einem schöneren Stadtbild beitragen“, sagte Paul. Für das Bauvorhaben sind im neuen Haushaltsplan 56 700 Euro eingeplant.

Die ehemalige Schule wird von der Kommune vor allem als Lagerfläche genutzt. Zudem haben im Obergeschoss die Rabenauer Modelleisenbahner ihr Domizil. In den Clubräumen stehen mehrere Anlagen und die Technik. Das Haus zukünftig auch als Wohngebäude zu nutzen, sei keine Option, so Paul: „Das müsste man komplett sanieren, was uns als Stadt zu teuer ist.“ (hey)

zur Startseite