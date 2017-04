Alte Schule am Klinkenplatz wird abgerissen Das Gebäude in Bretnig verfiel seit dem Jahr 2004 immer mehr. Damit ist jetzt Schluss.

Mit dem Bagger gegen die alte Schule am Klinkenplatz in Bretnig. Nachdem das Gebäude immer mehr verfallen ist, lässt es die Gemeinde jetzt abreißen. © Anja Kurze

Wer den Klinkenplatz im Ortsteil Bretnig passiert, kann es schwerlich übersehen. Ein Bagger greift in das Mauerwerk der alten Schule. Es knirscht, knallt und knarrt. Eine riesige Staubwolke zieht über den Platz und das Treppenhaus des Gebäudes bricht zusammen. Bereits vor Ostern haben die Vorbereitungen für den Abriss des ehemaligen Schulgebäudes begonnen. Nun wird dieser nach vielen Jahren Leerstand und Verfall endlich realisiert.

1852 wurde das Gebäude, bezeichnet als Niedere Schule, nach zweijähriger Bauzeit eingeweiht. Bis 1980 fand hier – wie auch in der „Oberen Schule“ (jetziges Kulturzentrum) – der Unterricht für die Bretniger Schüler statt. Mit dem Neubau der Grundschule an der Adolf-Zschiedrich-Straße im Jahr 1980 wurden die Räume zur Unterbringung des Schulhortes genutzt. Ab 1993 hatte der Bretniger Jugendclub hier sein Domizil. 2004 wurde dann das Gebäude im Rahmen einer Grundstücksauktion an ein Immobilienunternehmen verkauft. Ab diesem Moment verfiel die einstige Schule zunehmend, sodass die Gemeinde 2015 die Chance wahrnahm, das Haus wieder zurückzukaufen.

Der Abriss kann nun aus Mitteln der Ortskernsanierung realisiert werden. Dazu erhielt die Firma Frauenrath den Auftrag in Höhe von reichlich 47 000 Euro. Nach Beendigung der Abrissarbeiten soll auf dem Grundstück eine Freifläche zum Aufenthalt und zum Verweilen entstehen. Dafür werden einzelne Sträucher und ein Teil der Bäume gegebenenfalls entfernt. Geplant ist es, einen Teil der Fläche mit Rasen zu begrünen. Das restliche Areal erhält eine Schotterrasenfläche, auf der Sitzbänke aufgestellt werden. Anpflanzungen von Sträuchern und eventuell kleinen Zierbäumen sind geplant. Die vorhandene Umzäunung wird aufgearbeitet.

Bis es so weit ist, muss jedoch noch der Bauschutt in den nächsten Wochen komplett abtransportiert werden. Und so hebt wieder der Bagger seinen Greifarm in die Grundmauern der einstigen Schule und reist ein immenses Stück heraus.

zur Startseite