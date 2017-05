Alte Post wird im Sommer fertig Die WGP saniert in Pirna-Copitz. Bald steht der Einzug in die Wohnungen an – vermietet sind sie bereits.

Bald steht in der Alten Post der Einzug an. © dpa

Die Arbeiten am Gebäudekomplex „Alte Post“ in Copitz liegen im Zeitplan. Nach Aussage von Jürgen Scheible, Chef der Städtischen Wohnungsgesellschaft Pirna (WGP), sollen die Quartiere im Sommer bezugsfertig sein. Die WGP lässt seit vergangenem Jahr die beiden Häuser Leglerstraße 1 und Hauptstraße 18 c sanieren. Aus dem tristen Ensemble sind inzwischen farbenfrohe Gebäude geworden. In dem Haus an der Hauptstraße gibt es acht Zweizimmer-Wohnungen, im Haus Leglerstraße entstanden große Vier- und Fünfraumwohnungen. Sämtliche Wohnungen sind bereits seit Januar vermietet. Dank finanzieller Hilfe bei der Sanierung liegt die Kaltmiete zwischen 5,20 und 5,50 Euro je Quadratmeter. Auch der Gewerberaum – die frühere Post – ist inzwischen vermietet, in die Räume zieht das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) für Neurologie und Psychotherapie des Krankenhauses Arnsdorf. Rund 2,5 Millionen Euro investiert die WGP in die beiden Häuser, 1,4 Millionen davon stammen aus Fördermitteln. (SZ/mö)

