Alte Post in Copitz lässt Hüllen fallen Die sanierten Häuser an der Hauptstraße zeigen sich mit neuer Außenhaut. Bis Mieter einziehen, dauert es aber noch.

Frisch getüncht zeigen sich nun die Häuser an der Ecke Hauptstraße/Leglerstraße in Copitz. © Norbert Millauer

Die Städtische Wohnungsgesellschaft (WGP) hat bei der Sanierung der Häuser Leglerstraße 1 und Hauptstraße 18c in Copitz ein wichtiges Etappenziel erreicht: Die Fassaden der beiden Gebäude sind jetzt fertig modernisiert. Laut des Unternehmens sind an den Objekten die Baugerüste nebst Planen und Netzen gefallen, die Häuser zeigen sich nun frisch getüncht – das als „Alte Post“ bekannte Eckhaus im hellen Grün, das Nachbarhaus in einem gedeckten Rot. Die WGP lässt den Gebäudekomplex seit Frühjahr 2016 herrichten, es ist das größte Sanierungsprojekt des Unternehmens seit 2003. In den vergangenen Wochen strichen Handwerker die Fassaden mit frischer Farbe. Ebenso setzten sie wärme- und schallgedämmte Fenster aus Kunststoff ein. Um Einbrüchen vorzubeugen, wurden an den Fenstern im Erdgeschoss zusätzlich Rollläden, an einigen Stellen auch aufwendig aufgearbeitete Fenstergitter installiert. Die Haustüren werden anhand der Vorlagen der bislang vorhandenen Türen neu angefertigt.

Darüber hinaus sind mittlerweile auch die Dächer beider Häuser fertiggestellt. Sie sind nun so gedämmt, dass möglichst wenig Wärme nach oben entweicht. Die früher vorhandenen Mansarden wurden neu geformt, dafür musste allerdings die Dachkonstruktion in diesen Bereich vollständig erneuert werden. Dank einer funktionierenden Heizung läuft derzeit der Innenausbau ohne Winterpause, die ersten Mieter können voraussichtlich im August 2017 einziehen. Das Vorhaben kostet rund 2,5 Millionen Euro, die WGP bekommt rund 1,4 Millionen Euro Fördermittel, weil die Häuser im Fördergebiet „Alt-Copitz“ liegen.

