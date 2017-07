Alte Post in Copitz ist fertig Die WGP hat jetzt die sanierten Wohnungen an die Mieter übergeben. Die Nachfrage decken sie dennoch nicht.

Das Foto zeigt die Rückansicht der sanierten Häuser Leglerstraße 1 und Hauptstraße 18 c in Copitz. © WGP

Plan übererfüllt: Die Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna (WGP) hat jetzt vor dem Ende des ursprünglich gesetzten Zeitrahmens das Sanierungsvorhaben „Alte Post“ in Copitz beendet. Pirnas größter Vermieter übergab in den vergangenen Tagen zwölf Wohnungen sowie eine Gewerbeeinheit an die neuen Mieter. Das Projekt umfasst die Häuser Leglerstraße 1 – die Alte Post – sowie Hauptstraße 18 c. Beide Gebäude ließ die WGP seit April 2016 sanieren. Handwerker installierten unter anderem Balkone an allen Wohnungen, bauten moderne Bäder ein, das Haus Leglerstraße erhielt einen Fahrstuhl. Schon zu Beginn der Sanierung meldeten sich die ersten Interessenten, kurz nach dem offiziellen Vermietungsstart waren sämtliche Wohnungen vergeben. Und selbst für die langgestreckte Gewerbeeinheit im Eckhaus Leglerstraße 1, die lange als schwer vermittelbar galt, hat sich ein Mieter gefunden: Das medizinische Versorgungszentrum für Neurologie und Psychotherapie des Sächsischen Krankenhauses Arnsdorf, bisher beheimatet im Ärztehaus Schillerstraße 30, zieht nun in die ehemalige Postfiliale.

Die Sanierung der beiden Häuser ist das erste große Investitionsvorhaben der WGP seit mehreren Jahren, weil die wirtschaftliche Lage des Großvermieters solche Projekte in maßvollem Umfang wieder gestattet. Gelingen konnte das Unterfangen jedoch nur, weil es gefördert wurde. Rund 2,5 Millionen Euro kostete es insgesamt, die Gebäude wieder herzurichten. Rund 1,4 Millionen Euro davon stammen aus Zuschüssen, weil die Objekte im Sanierungsgebiet „Alt-Copitz“ liegen. Dafür gibt es Finanzspritzen aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“.

Dank der finanziellen Hilfe liegt die Kaltmiete bei etwa 5,50 Euro je Quadratmeter, die großen Vier- und Fünfraumwohnungen gingen allesamt an kinderreiche Familien. Doch die Nachfrage befriedigen auch sie nicht komplett: Wohnungen in dieser Größe sind in Copitz nach wie vor Mangelware.

