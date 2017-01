Alte Poliklinik ist noch nicht verkauft Investoren aus China wollten das Objekt als Pflegeheim entwickeln. Doch der Deal ist offenbar gescheitert.

Die alte Poliklinik an der Mozartallee ist immer noch nicht verkauft. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Die alte Poliklinik an der Mozartallee ist immer noch nicht verkauft. Das bestätigt Frank Berger von der Erbengemeinschaft Berger in Doberlug. Im Februar vorigen Jahres hatte die SZ gemeldet, dass Chinesen das Objekt als Pflegeheim entwickeln wollen. Das Projekt wurde im Technischen Ausschuss des Stadtrates behandelt und begrüßt. Es hatte eine Bauvoranfrage der Kamenzer ZF Immobilien- und Verwaltungs GmbH in Vertretung für die potenziellen Investoren gegeben.

Doch der Deal ist offenbar gescheitert. Die Kamenzer Immobilienfirma gibt auf Nachfrage der SZ keine Auskunft. Frank Berger kennt keinen neuen Stand. Die Vermarktung erfolgt über Makler Kienzle, der den Landkreis als zweiten Teileigentümer des derzeit leerstehenden Objektes mitvertritt. (SZ/krü)

