Alte Neustädter Kita macht Platz für Neues Abriss startet mit Verzögerung. Jetzt wird Zeit aufgeholt.

Das Gebäude der ehemaligen Kita Pfiffikus wurde entkernt. © Archiv: Zschiedrich

Noch bis zum 13. Oktober dauern die Bauarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Kindertagesstätte Pfiffikus in Neustadt an. Das Gebäude an der Maxim-Gorki-Straße wurde zunächst von innen entkernt. Insgesamt kostet es mehr als 200 000 Euro, rund zwei Drittel der Kosten übernimmt der Freistaat. Der Abriss ist notwendig, weil das leer stehende Gebäude mit Asbest belastet ist. Eine Nachnutzung schloss die Stadt deshalb von Anfang an aus. Die Kinder und Erzieher sind bereits seit August 2016 komplett im Pfiffikus-Neubau an der benachbarten Heinrich-Heine-Straße untergebracht. Ist der Altbau abgebrochen, kann die freie Fläche umgestaltet und vom Kindergarten genutzt werden. In welcher Form, steht nicht fest. Seit die Entscheidung gefallen ist, haben sich die Kosten für den Abriss mehrfach verändert. Anfangs ging die Verwaltung von einer Gesamtsumme von 160 000 Euro aus. Von dieser Zahl rückte man schnell ab. Seitdem ist von rund 216 000 Euro die Rede. Ursprünglich sollte der Rückbau schon Ende 2016 starten. Das hat aber aufgrund des neuen Förderprogrammes auch nicht geklappt. (SZ)

