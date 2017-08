Alte Liebe rostet nicht Am Sonntag rollen wieder auffällige Fahrzeuge durch Freital. Ihr Ziel ist das jährliche Treffen der Oldtimer.

Veranstalter Mirko Naumann vor einem Lincoln aus den 1970er-Jahren. Das Treffen der Oldtimer und Youngtimer feiert siebentes Jubiläum. © Karl-Ludwig Oberthür

Sie sind laut, technisch nicht auf dem neuesten Stand und auch optisch sind sie Geschmackssache. Was für viele elektronische und technische Geräte das Ende ihrer Nutzung bedeutet, weckt bei Liebhabern alter Fahrzeuge erst das Interesse. Die gepflegt in die Jahre gekommenen Wagen dürfen auch dieses Jahr wieder beim Treffen der Oldtimer und Youngtimer auf dem Gelände der Sandstrahltechnik Freital in Hainsberg bestaunt werden.

Möglich macht dieses jährliche Event Mirko Naumann. Auch nach sieben Jahren des Bestehens überrascht ihn der große Andrang immer wieder. „Wir hätten alle nie damit gerechnet, dass das Treffen mal solch einen Zulauf bekommen würde“, erzählt Mirko Naumann. Jährlich besuchen rund 600 Leute die Veranstaltung auf dem kleinen Firmenplatz in der Nähe des Hainsberger Bahnhofs. Etwa 140 Fahrzeuge reisen jedes Jahr nach Freital, um von Fans der alten Karossen begutachtet zu werden. Die Verbindung zwischen Mirko Naumann und seinen geliebten Oldtimern besteht schon lange. Die Grundlage wurde bereits in der Jugend gelegt, da er sich schon immer für Autos begeisterte.

„Fast jeder Junge hatte doch in seiner Kindheit oder Jugend ein Auto, was er besonders fand. Eines, das man unbedingt auch mal selber fahren wollte“, erzählt er. Ein Problem gab es dabei jedoch immer: die Finanzierung. Nach Jahren der Arbeit konnte auch diese Hürde gemeistert werden. Der Traum, der in der Jugendzeit so weit entfernt schien, wurde Wirklichkeit. „Irgendwann kaufst du dir halt einfach mal eins“, sagt Mirko Naumann. Dem Besitzer der Firma für Sandstrahltechnik haben es damals vor allem alte BMWs und Audis angetan, erzählt er. So lag es nah, dass er sich für einen 7er BMW aus dem Jahr 1989 entschied. Bis aus dem erfüllten Traum das Treffen wurde, verstrich jedoch wieder einige Zeit. Die endgültige Idee entstand dann in entspannter Gesellschaft.

„Es war eine Stammtisch-Idee. Ich saß mit Kumpels zusammen und wir redeten darüber, dass es im Umkreis wenige solcher Treffen gab und wir doch unser eigenes machen könnten“, so Mirko Naumann.

Im Jahr 2010 fand dann die Premiere statt, die bereits ein voller Erfolg war. Schon bei der zweiten Veranstaltung konnte dann die Rekordbesucherzahl von rund 1 300 Leuten verzeichnet werden. Seitdem gewinnt das Event stetig an Beliebtheit. Auch die siebente Runde soll dazu beitragen. Diese findet am Sonntag, dem 27. August, statt. Da es keine Beschränkungen für die Teilnahme gibt, dürfen sich die Besucher auf Fahrzeuge aller Art und Herkunft freuen. Von amerikanischen Karossen, über alte Feuerwehren bis hin zu Motorrädern wird alles geboten. Die Aussteller kommen dabei meist aus dem Umkreis von Dresden oder dem Landkreis Meißen.

Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr und wird voraussichtlich bis in die frühen Abendstunden dauern. Für das leibliche Wohl wird mit Essen vom Grill und belegten Fischbrötchen gesorgt. Ein Bierwagen und verschiedene Cocktails werden ebenfalls geboten sein. Während die Fans alte Wagen bestaunen, dürfen sich Kinder auf eine Hüpfburg freuen.

