Alte Ladenbaracke soll verschwinden Ein seit vielen Jahren leer stehender Flachbau soll in Kesselsdorf abgerissen werden.

Eine Ladenbaracke in Kesselsdorf soll abgerissen werden. © Symbolbild: dpa

Kesselsdorf. An der Grumbacher Straße in Kesselsdorf ist der Abriss einer Ladenbaracke geplant. Es handelt sich dabei um den alten Flachbau zwischen dem Kindergarten und der ehemaligen B 173. Er steht bereits seit etlichen Jahren leer und verfällt zusehends. Zuletzt waren dort ein An- und Verkauf für Kindersachen sowie ein Blumengeschäft eingemietet.

Das Gelände soll nach dem Abriss für die Kita „Haltestelle Kinderherzen“ genutzt werden. Die Stadt Wilsdruff möchte darauf einen Parkplatz bauen. Zudem sollen dort weitere Außenanlagen für den Kindergarten angelegt werden. Wann abgerissen wird, steht noch nicht fest. Auch ein Baubeginn ist nicht bekannt. Im laufenden Haushaltsplan 2016/17 ist dafür zunächst kein Geld einkalkuliert. Bisher gehörte das Grundstück der Agrargesellschaft Dresdner Vorland. Die Stadt hat es den Landwirten kürzlich abgekauft. Der Kaufpreis betrug 12 500 Euro. (hey)

zur Startseite