Alte Krug-Hits mit Charme Er ist wieder da: Günther Fischer spielt Filmmusiken und Jazziges, das Manfred Krug einst sang. Dazu gibts bald eine Kollektion.

Der bekannte Saxofonist Günther Fischer (M.) produzierte von 1970 bis 1977 mit Manfred Krug zahlreiche Klassiker. Am Sonnabend sind sie im Kulturschloss zu hören. © Picasa

Großenhain. Günther Fischer – dieser Name hatte in der DDR einen besonderen Klang. Vor allem in Zusammenhang mit dem inzwischen leider verstorbenen Sänger Manfred Krug. Vier Amiga-Langspielplatten produzierten die beiden – heute bei eBay ein kleines Vermögen wert. „Bei BMG kommt noch vor Weihnachten eine Kollektion der schönsten Hits von 1970 bis 1976 heraus“, erzählt Günther Fischer der SZ vor seinem Auftritt am Sonnabend im Kulturschloss. In diesen sieben glorreichen Jahren entstanden Klassiker wie „Das war nur ein Moment“, „Der Tag beginnt“, „Sonntag“, „Nacht, ich träume düster“, „Wenn’s draußen grün wird“ oder „Ein Hauch von Frühling“.

Im Kulturschloss werden sie schon am Sonnabend zu hören sein. Für einige wenige Konzerte ist Günther Fischer aus seiner Wahlheimat Irland, wo er jetzt 20 Jahre mit seiner Familie lebt, zurück nach Deutschland gekommen. Kürzlich erst füllte er mit Armin Müller-Stahl die Weimarhalle in der Goethestadt – im Vorjahr beeindruckten Sänger und Saxofonist das Großenhainer Kulturschloss-Publikum.

Gewachsenes Interesse

Seit Manfred Krug tot ist, hat Günther Fischer festgestellt, ist das Interesse an den DDR-Klassikern noch einmal gewachsen. Ein Glück für den Musiker, der schon vor 50 Jahren seine Band gründete und heute mit einer der erfolgreichsten Jazzformationen Deutschlands unterwegs ist. Wolfgang „Zicke“ Schneider am Schlagzeug ist Gründungsmitglied der Gruppe. Matthias Bätzel an den Keyboards und am Flügel begleitete Manfred Krug selbst, als der 2015 in Großenhain auftrat.

Tom Götze am Bass studierte Tuba, Bassgitarre und Kontrabass in Dresden. Rüdiger Krause (Gitarre), ist ein ausgesprochen vielseitiger Musiker und Ausnahmegitarrist. Und da ist auch noch Günther Fischers Tochter Laura, die ebenfalls als Gesangssolistin wieder im Kulturschloss ist und „Solo Sunny“ singen wird.

Dass diese Ostmusik heute verstärkt auch im Westen gut ankommt, ist für Günther Fischer keine Überraschung. „Das sind keine alten Hüte, das sind Titel mit Charme und Poesie, bei denen auch der Text für sich allein stehen kann“, so der 73-Jährige. Oft ist der von Gisela Steineckert. „Ich höre immer wieder, dass die Leute genau diese Songs hören wollen“, sagt Günther Fischer. Aber auch Fans des instrumentalen Jazz werden weiterhin nicht auf den typischen und unverwechselbaren Sound verzichten müssen.

Eine der ersten Filmmusiken

Anlässlich des Konzertes zeigte die Filmgalerie vier ausgezeichnete Defa-Filme mit Günther-Fischer-Filmmusik. Das Interesse der Kinofans war und ist da. Am Mittwoch wird um 20 Uhr noch der Indianerfilm Tecumseh mit Gojko Mitic gezeigt. Der DDR-Streifen wurde 1972 gedreht und schildert den aussichtslosen Kampf der Ureinwohner gegen die Weißen. Da spielen übrigens auch Annekathrin Bürger, Rolf Römer, Herbert Köfer, Gerry Wolf oder Wilfried Glatzeder mit. Für den damals noch jungen Günther Fischer war es eine der ersten Filmmusiken, die er komponierte.

Übrigens äußerte Günther Fischer kürzlich in einem Interview mit der Lausitzer Rundschau, dass noch Bänder von der fünften Amiga-LP existieren, die kurz vor Manfred Krugs Ausreise geplant war.

Sonnabend, 20 Uhr Kulturschloss, Karten ab 32 Euro

