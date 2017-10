Alte Hallen für neues Gewerbe Jahrelang konnte die Stadt Grundstücke an Firmen verkaufen. Nun wird der Platz knapp. Das macht Planer erfinderisch.

Einst wurden hier Maschinen gebaut. Nun ziehen bald junge Firmengründer ein. An der Zwickauer Straße entsteht ein neues Gewerbegebiet. © René Meinig

Noch braucht es viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass an der Zwickauer Straße unterhalb der Agentur für Arbeit ein neues Gewerbegebiet für den Dresdner Süden entsteht. Viele Fensterscheiben in den hohen, braun-grauen Fassaden sind zerbrochen, andere mit Brettern verschlossen, kleine Bäume und Unkraut wuchern in den Ritzen. Wo einst Maschinen gebaut wurden, ist seit vielen Jahren kein Betrieb mehr. Die Industriehallen, Bürokomplexe und Produktionsstätten entlang der Bahnschiene verfallen.

Genau an dieser Straße sehen die Stadtplaner und Wirtschaftsexperten eine Perspektive, wenn es um neuen Platz für Firmen und Unternehmen geht. Derzeit wird der erste Teil der alten Universelle-Fabrik saniert und ausgebaut. Ein Gerüst steht an der Fassade. Drinnen sind Arbeiter zugange. Auf fünf Etagen entstehen auf 6 500 Quadratmetern kleinere und großflächige Büros. Ein Großmieter ist bereits gefunden. Das Technologiezentrum Dresden und das Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik der TU Dresden wollen hier zusammen mit Partnern aus der Industrie forschen. Vor allem junge Firmengründer der Materialwissenschaften sollen hier künftig arbeiten.

Damit schafft sich die Stadt nicht nur einen neuen Standort für den Leichtbau in Dresden. Die Planer beheben auch ein Problem, das sich schon lange angekündigt hat. Denn freie Flächen, Brachen und leerstehende Gebäude für Firmenneugründungen und -ansiedelungen sind rar. Das Gewerbegebiet Coschütz/Gittersee, das bisher erste Adresse für Firmen im Dresdner Süden war, hat kaum noch freie Flächen zu bieten. 80 Prozent der über 41 Hektar sind bereits vergeben. Selbst die Unternehmen, die hier schon ihren Standort haben, müssen zusehen, wenn sie sich erweitern wollen. Oder sie haben sich schon vor Jahren ihre Plätze gesichert.

„Uns fehlen vor allem große Flächen“, sagt Manuel Stephan von der Wirtschaftsförderung. In ganz Dresden gibt es keine freie Fläche ab einer Größe von fünf Hektar mehr. Fünf Grundstücke mit Größen zwischen 5 000 und 10 000 Quadratmetern hat die Stadt noch zu bieten. Und vier, die bis zu 15 000 Quadratmeter messen.

Bei der Suche nach neuen Flächen setzt die Stadt nicht nur auf den Ausbau eigener neuer Gewerbegebiete, wie dem Wissenschaftsstandort Ost. Die Planer rechnen auch mit Grundstücken von privaten Investoren. So wie an der Zwickauer Straße. Mit einem gut gestalteten Umfeld und Kontakten zu Interessenten sorgt die Verwaltung dafür, dass diese ihre Flächen schnell vermieten können. Es sei davon auszugehen, dass künftig weitere Gebäudeteile im Universelle-Komplex zum Leichtbau-Campus gehören, teilt Stadtsprecherin Anke Hoffmann mit. Dabei haben es die Stadtplaner durchaus nicht mit einem Selbstläufer zu tun. Denkmalschutzauflagen für die historischen Industriebauten machen es den Investoren schwer. Zudem gilt es, mehrere Eigentümer der einzelnen Objekte an der Zwickauer Straße für die eine Idee vom Leichtbau-Campus zu begeistern. Ein Vorteil für den Standort sei die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. In den kommenden Jahren entsteht die Straßenbahntrasse über die Nossener Brücke. Ein Ausbau der teils maroden Zwickauer Straße ist jedoch nicht vorgesehen.

zur Startseite