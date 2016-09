Alte Granate im Poisenbach gefunden Bauarbeiter stießen auf das einst tödliche Teil. Spezialisten gaben aber schnell Entwarnung.

Unscheinbar liegt das Mörsergeschoss neben einem Baufahrzeug am Poisenbach.

Freital. Nur noch zu erahnen ist, dass von diesem verrosteten Teil einmal tödliche Gefahr ausging. Bauarbeiter haben am Dienstagmittag eine alte Mörsergranate, vermutlich aus dem Zweiten Weltkrieg, im Freitaler Poisenbach entdeckt. Wie das Rathaus am Mittwoch mitteilte, wurden nach dem zufälligen Fund gegen 13.30 Uhr sofort die Polizei und der Kampfmittelbeseitigungsdienst alarmiert und die Bauarbeiten unterbrochen. Die Experten stellten fest, dass eine Evakuierung der umliegenden Häuser an der Poisentalstraße nicht nötig war. Offensichtlich hatte die Granate keine Sprengkraft mehr und konnte einfach abtransportiert werden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst entfernte die Granate bereits am Nachmittag. Die Bauarbeiten im Poisenbach gingen am Mittwoch weiter.

Nicht der erste Fund im Bach

Weitere Funde in Größenordnungen seien nach derzeitiger Beurteilung der Lage bei dem Bauvorhaben nicht zu erwarten, teilte Rathaussprecher Matthias Weigel mit. „In seltenen Fällen kommt es bei Arbeiten an Gewässern, insbesondere auch am Poisenbach, jedoch immer wieder zu Funden von Kampfmitteln.“ Am Poisenbach sei bereits während der Schadensbeseitigung nach dem Hochwasser 2002 Weltkriegsmunition entdeckt worden.

Im Poisenbach werden zurzeit im Auftrag der Stadt Freital Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 beseitigt. Im Bauabschnitt zwischen den Hausnummern 195 bis 225 erfolgen kleinere Sicherungsarbeiten am Ufer und am Grund des Baches. Das Projekt kostet 189 000 Euro. Die Summe wird durch Fördermittel gedeckt. Die Baumaßnahmen sollen Ende Oktober 2016 abgeschlossen sein.

