Aus der Geschäftswelt Alte Gaststube umgekrempelt Aus dem Hotel Hartha wird ein italienisches Restaurant. Der Gastwirt hat die Räume selbst umgebaut.

Antonio Pascarella ist der Inhaber der neuen Pizzeria La Dolce Vita an der Dresdener Straße in Hartha. Silke Cappai gehört zu den sechs Angestellten. © Dietmar Thomas

Darauf haben viele Harthaer gewartet. Am heutigen Freitag öffnet das italienische Restaurant La Dolce Vita an der Dresdener Straße. Mehr als fünf Monate lang hat der Inhaber Antonio Pascaletta die Räume gemeinsam mit der Familie und Freunden komplett umgekrempelt. Der 26-Jährige weiß, was er tut. In Italien hatte er eine Baufirma. Die konnte er durch die Zahlungsunfähigkeit von Kunden nicht weiterführen.

In seiner neuen Pizzeria hat Pascaletta neue Elektrik und Wasserleitungen verlegt, Heizung eingebaut, den Fußboden gefließt, die Wände tapeziert und hell gestrichen sowie die Durchgänge mit Bögen versehen. Die Säulen, die dem Restaurant das italienische Flair verleihen, stammen ebenso aus dem Land, wie die Kissen, die noch auf die dunklen Stühle kommen und der Zaun, der einmal die Terrasse umranden wird. Von der aus führt eine Rampe in das Restaurant, so dass es auch für Rollstuhlfahrer gut zu erreichen ist.

Eigentlich gibt es im La Dolce Vita nur zwei ältere Gegenstände. Die befinden sich in der Küche: eine große Dunstabzugshaube und den Pizzaofen. Den hat Silke Cappai in Riesa aus einer Brandruine gerettet. Mit ihrem Mann Francesco Cappai hat sie in der Stadt ein Restaurant betrieben, das abgebrannt ist. „Mit dem Ofen habe ich Pizzabacken gelernt“, sagt sie. Deshalb sei es ihr wichtig gewesen, ihn mit nach Hartha zu nehmen. Dort wird sie mit ihrem Mann Francesko als Angestellte arbeiten und dem Jüngeren die Geschäftsführung überlassen. Cappai tritt aus gesundheitlichen Gründen in die zweite Reihe zurück.

In den beiden Räumen der Gaststätte stehen 73 Plätze zur Verfügung. Ähnlich viele werden es im Sommer im Biergarten sein. Im Winter wird dort nur ein Wärmepilz stehen – für die Raucher.

Die Gäste werden auf der Speisekarte ausschließlich italienische Gerichte finden. Zusammengefasst: Pizza, Nudeln, Fleisch, Fisch. Dabei ist ein spezielles Mittagsangebot geplant, vorerst zum Speisen im Restaurant oder zum Selbstabholen.

