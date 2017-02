Alte Feuerwehr wird umgebaut Der Zabeltitzer Bauhof- Stützpunkt wird kräftig aufgerüstet. Schuld ist der benachbarte Barockgarten.

Das ehemalige und jetzt leerstehende Feuerwehrgerätehaus hinter dem Alten Schloss soll ein Verwaltungs- und Sozialgebäude für den Bauhof werden. © Klaus-Dieter Brühl

Der Standort Zabeltitz soll als alleinige Bauhof-Außenstelle der Stadt Großenhain ausgebaut werden. „Durch den Barockgarten gibt es im Ort jede Menge Arbeit“, erklärt Thomas Röthig vom Stadtbauamt. „Außerdem sind die nördlichen Ortsteile von hier aus schnell zu erreichen.“

Großenhain hat mit der Angliederung der Gemeinde Zabeltitz deren Bauhof quasi als Mitgift bekommen. Sechs angestellte Mitarbeiter und etliche Hilfskräfte sind dort ständig zugange. Die Räumlichkeiten liegen verstreut in den Gebäuden des Schlosshofes. Und bisher existiert kein vernünftiger Sozialtrakt, in dem die Bauhofleute Pause machen, sich umziehen, duschen oder die Toilette aufsuchen können. Der Aufenthaltsraum befindet sich derzeit in einer alten Garage, das Klo in einem Anbau am Schloss. Das soll sich dieses Jahr noch ändern. Großenhains Stadtrat hat den Umbau des leerstehenden alten Feuerwehrgebäudes beschlossen. Dort sollen bis zum Jahresende 2017 ein Aufenthalts-, Büro- und Sanitärbereich eingebaut sowie zusätzliche Werkstatt- und Abstellflächen geschaffen werden. Dafür will die Stadt etwa 215 000 Euro ausgeben – Fördermittel gibt es für den Ausbau nicht.

Der eingeschossige Bau hinter dem Schlosshof wird seit Jahren nicht mehr genutzt, weil die Zabeltitzer Ortsfeuerwehr im benachbarten Treugeböhla ein neues Gerätehaus bezogen hat. Er besteht aus zwei Teilen – einem älteren, kleineren Gebäude und einem in den 1970er Jahren angebauten massiven Teil mit einer Flachdachkonstruktion, der jetzt saniert werden soll. Vor allem das Dach ist in schlechtem Zustand; es regnet an mehreren Stellen herein. Die massive Stahlbeton-Kassettendecke bekommt eine Wärmedämmung, worauf eine neue Dachhaut aufgebracht wird. Ein großer Sanierungsposten wird die Erneuerung von Heizungstechnik, Elektro- und Sanitärinstallation. Das Gebäude soll mit einer flüssiggasbetriebenen Brennwerttherme geheizt werden. Die Außenhülle bleibt im Wesentlichen erhalten, nur die Beschichtung wird erneuert. Außerdem sollen Beton- durch Kunststofffenster ersetzt werden.

Der Umbau des alten Feuerwehrgebäudes wird nicht nur eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen mit sich bringen, sondern dem Bauhof auch neue Unterstellmöglichkeiten und Werkstattfläche schaffen. In der ehemaligen Fahrzeughalle ist sogar noch eine Montagegrube vorhanden. Auch der alte Gebäudeteil, der nicht Bestandteil des Sanierungsvorhabens ist, soll künftig vom Bauhof genutzt werden. Dort ist ein Lager für Fahrzeugteile und Kraftstoffe geplant.

Die Sanierung der Zabeltitzer Feuerwehr ist Bestandteil des städtischen Gebäudenutzungskonzepts. Dessen Ziel ist eine effektive Bewirtschaftung der kommunalen Immobilien. Durch Sanierung, Verkauf oder Abriss sollen die Kosten für die Erhaltung der Bausubstanz möglichst gering gehalten werden. Großenhain hat mit der Eingemeindung der Dörfer nördlich und westlich der Stadt viele Immobilien miterworben, die eigentlich nicht gebraucht werden. Die Schulgebäude sind in den vergangenen Jahren bereits verkauft worden. Sie wurden – zum Beispiel in Bauda und Wildenhain – von privaten Investoren erworben und zu Wohnhäusern umgebaut.

