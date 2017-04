Alte Fahrräder glänzen wie neu

Wilfried Timpe und Frank Pötschke, beide Teilnehmer im Berufsbildungsbereich in den Werkstätten der Lebenshilfe Weißwasser gGmbH, haben Kinderfahrräder zur Reparatur bekommen. Mehrere Vereine unterstützen die Aktion „Spendet Fahrräder für Kids, vom Laufrad bis zum 26er“, die von Thomas Schwarz (links) und dem Eissport Weißwasser ins Leben gerufen wurde. Bisher kamen 180 Fahrräder zusammen, die jetzt so gut wie möglich erneuert werden. Im Rahmen des Kindertierparkfestes am 11. Juni, 11 bis 15 Uhr, sollen die blitzeblanken Drahtesel an sozialschwache Familien kostenlos übergeben werden. Anschließend werden die restlichen Fahrräder gegen ein geringes Entgelt für Spendenzwecke veräußert. Foto: Joachim Rehle

