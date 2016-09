Alte Fachwerkhäuser richtig sanieren In der Veranstaltungsreihe „Ländliches Bauen“ erzählt am 8. Oktober Familie Pohl von ihren Erfahrungen.

Der Archehof prägt mittlerweile das Ortsbild von Klosterbuch ebenso wie das Kloster selbst. Die Renovierung des Fachwerkhauses war sicherlich keine leichte Aufgabe. Von ihren Erfahrungen wird die Familie Pohl am Sonnabend, 8. Oktober, berichten. Das Gespräch samt Rundgang ist Teil der Veranstaltungsreihe „Ländliches Bauen“, die von der Nestbau-Zentrale Mittelsachsen, die ihren Sitz in Döbeln hat, organisiert wird. Das Angebot richtet sich an Personen, die denkmalgeschützte oder typisch ländliche Immobilien im Landkreis Mittelsachsen besitzen oder kaufen möchten, teilte Kreissprecher André Kaiser mit.

Direkt an einem beispielhaft sanierten Objekt sollen Interessenten die Möglichkeit haben, mit Unternehmen und Beteiligten beim Hausbau ins Gespräch zu kommen. Die Mitarbeiter der Nestbau-Zentrale informieren über Fördermöglichkeiten.

Von 10 bis 14 Uhr sind Gäste in Klosterbuch willkommen. Gegen 10.45 Uhr beginnt eine Führung durch das Objekt, bei der die Herausforderungen bei der Sanierung erläutert werden.

Ab 12 Uhr erhalten Besucher bei Fach- und Praxisvorträgen Tipps und Tricks rund um die Haussanierung. Es wird darüber gesprochen, wie Geld über das Leader-Management beantragt werden kann. „Begleitend zum Programm werden regionale Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren“, so Kreissprecher André Kaiser. Das Angebot ist kostenfrei.

Der Landkreis Mittelsachsen hat mit der Nestbau-Zentrale Anfang des Jahres ein Pilotprojekt initiiert, das sich aktiv darum bemüht, dass junge Familien in der Region bleiben. Außerdem bemüht sich die Nestbau-Zentrale um den Zuzug von Rückkehrern. Diese Personen erhalten unter anderem Unterstützung bei der Arbeits- und Kitaplatzsuche oder auch bei Erbrechtsangelegenheiten. (sol)

