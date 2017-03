Alte Eichen ragen in Gleisanlage hinein Die Deutsche Bahn möchte sowohl die Bäume als auch den ganzen Bahnhofsvorplatz loswerden. Warum sich die Gemeinde dagegen sträubt.

Am Lampertswalder Bahnhof stehen alte Bäume nah an den Gleisen. Niemand kümmert sich um ihren Verschnitt. © Anne Hübschmann

Wie alt die Eichen am Lampertswalder Bahnhof genau sind, weiß Bürgermeister Wolfgang Hoffmann nicht. Er schätzt, dass sie etwa zu der Zeit gepflanzt wurden, als auch das Bahnhofsgebäude in Betrieb ging. Knapp 150 Jahre ist das her. Damals hieß der Bahnhof noch offiziell Bahnstation Schönfeld, obwohl der Schönfelder Flur erst in ein paar Hundert Meter Entfernung beginnt. Doch Arthur Freiherr Dathe von Burgk (1823 – 1897), der 1869 in einer Aktiengesellschaft am Bahnbau zwischen Großenhain und Cottbus beteiligt war, legte sein Veto ein und wollte unbedingt, dass es eine Schönfelder Bahnstation gibt, erzählt Hoffmann. Erst 1924 erhielt die Bahnstation den Namenszug „Lampertswalde“, was im benachbarten Gasthof von den Lampertswaldern gebührend gefeiert wurde.

Dem Freiherrn Dathe von Burgk, der 1882 das Schloss Schönfeld als Hochzeitsgeschenk für seinen Sohn Maximilian erwarb, wurde seinerzeit nachgesagt, dass er sich um seine Ländereien und Unternehmungen penibel kümmerte. Das kann man vom heutigen Besitzer des Lampertswalder Bahnhofgeländes, der Deutschen Bahn AG, nicht behaupten. „Vertreter der Bahn haben sich hier nie blicken lassen. Wir haben deshalb den Vorplatz auf eigene Kosten befestigen lassen“, sagt der Lampertswalder Bürgermeister. „Hier gab es nur Dreck und Pfützen.“ Das war Anfang der 1990er Jahre. Seitdem besitzt der Vorplatz eine Asphaltdecke. Die Gemeinde lässt sie gelegentlich kehren. „Obwohl das gar nicht unsere Aufgabe wäre“, so Hoffmann.

Doch viel mehr Sorgen bereiten ihm die anfangs erwähnten alten Eichen. Einige von ihnen haben einen Durchmesser von rund einem Meter. „Die stehen vielleicht noch in hundert Jahren hier“, sagt Hoffmann. Aber Garantie könne niemand geben.

„Die Bäume müssten mal verschnitten werden“, so der Bürgermeister. Doch in diesem Fall kann die Gemeinde der Deutschen Bahn die Arbeit nicht abnehmen. Denn die Kronen von zwei Eichen ragen in die Gleisanlage hinein. „Wenn die Bäume umfallen oder ein Ast abbricht, wird es gefährlich“, sagt Hoffmann. Ein Baumverschnitt könnte teuer werden. Bei einer Fällung müsste sogar ein Kran zu Hilfe gezogen werden. Kosten, auf die der Bürgermeister wegen des klammen Haushaltes gern verzichten würde.

Er hatte das Problem in der letzten Gemeinderatssitzung angesprochen. Das Bahnhofsgebäude wurde bereits vor zwei Jahren an Privatleute verkauft. Darüber ist Hoffmann glücklich, denn dieses Haus verfiel zusehends.

Wie der Bürgermeister berichtet, sei im vergangenen Jahr ein Makler im Auftrag der Deutschen Bahn in Lampertswalde gewesen, um auch den Vorplatz mit den Bäumen an den Mann zu bringen. „Er versuchte, alles zu veräußern“, erzählt Hoffmann. „Aber wenn jemand den Vorplatz kauft, hat der ein großes Problem.“ Gerade wegen der Bäume.

Der Bürgermeister hatte schon damals das Gefühl, dass die Bahn den Vorplatz samt den Bäumen loswerden möchte. Dabei wäre ein ordentlicher Parkplatz für Bahnreisende hier sinnvoll. Regelmäßig stehen hier zehn bis 15 Autos von Leuten, die wegen der Arbeit in Lampertswalde in den Zug steigen. Hoffmann will nicht auch noch einen Parkplatz für die Bahn bauen. „Ich finde es nicht richtig, dass man uns das aufs Auge drücken will“, sagt er.

Nicht nur er fragt sich, wie die Deutsche Bahn AG mit den Bäumen und dem Vorplatz konkret verfahren will. Eine Anfrage der SZ an die Bahn blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

