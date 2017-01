Alte DRK-Kita wird eingezäunt Der Landkreis tüftelt noch an einer Nutzung für das Gebäude an der Dresdner Straße. Erste Ideen gibt es offenbar.

Das Gebäude war in der Vergangenheit mehrfach mit rechtsradikalen Sprüchen beschmiert worden. © Archivbild/Roland Halkasch

Die alte DRK-Kita an der Dresdner Straße in Hainsberg bekommt einen Zaun. Das teilt das Landratsamt auf SZ-Nachfrage mit. Was aus dem Gebäude wird, kann die Kreisbehörde unterdessen noch nicht sagen. Die kreiseigene Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft (GVS) hatte das Gebäude im März 2016 gekauft, um darin rund 120 Asylbewerber unterzubringen. Doch weil die Flüchtlingszahlen abnahmen, wurde der Platz nicht mehr gebraucht. Wie das Gebäude stattdessen genutzt werden kann, das steht noch immer nicht fest: „Es wird nach wie vor über alternative Möglichkeiten nachgedacht und diese im Einzelnen geprüft und kalkuliert“, sagt Annette Hörichs, Sprecherin des Landratsamtes.

Um die exakten Grenzen festzustellen, ist das Grundstück an der Dresdner Straße 288 kürzlich vermessen worden. Laut Landratsamt hätten sich dabei Abweichungen von den vorliegenden Grundstücksplänen ergeben. „Diese Abweichungen befinden sich in Klärung mit der Stadt Freital“, sagt Annette Hörichs. Sobald diese geklärt sind, wird das Grundstück eingezäunt. Der Auftrag dazu soll in den nächsten Tagen vergeben werden. Andere Arbeiten zur Herrichtung des Hauses sind nicht ausgeschlossen: „Weitere Maßnahmen werden zurzeit geprüft und durch Preisabfragen untersetzt“, heißt es. Entschieden sei noch nichts.

Nachdem bekannt wurde, dass der frühere Kindergarten als Asylunterkunft angedacht ist, hatten Unbekannte die Hauswand mehrmals mit rechten Parolen beschmiert. Die ehemalige Kita steht schon länger leer und war zuletzt in Privatbesitz. Um Flüchtlinge unterzubringen, hätte der alte Kindergarten umgebaut werden müssen. Entsprechende Anträge waren bei der Stadt bereits gestellt. Im November hatte de GVS erklärt, dass es derzeit keine Verkaufsabsichten gibt.

