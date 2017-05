Alte Dame wird flott gemacht Mit einem Fest feiert die 1. Grundschule am 19. Mai ihren 160. Geburtstag. Ein Anlass, an welchem auch schon mal nach vorn geblickt werden darf.

Die Arbeiten an der sogenannten zweiten Fluchttreppe sind noch in vollem Gange. Bevor die 1. Grundschule am 19. Mai feierlich ihr 160. Jubiläum begeht, hat beispielsweise Mario Kießling von der Großenhainer Metallbaufirma Hausmann GmbH alle Hände voll zu tun. © Kristin Richter

Im Moment wird sie gerade aufgehübscht: Ein wenig Farbe hier und da, ein paar neue Türen, Garderobenspinde, Heizkörper im Dachgeschoss und nicht zu vergessen natürlich die stählerne Treppe. Unübersehbar wurde sie in den letzten Monaten im Innenhof des altehrwürdigen Schulgebäudes angebracht. Zweite Fluchttreppe nennt sich die dreigeschossige Konstruktion, die nun mal gesetzlich vorgeschrieben ist und in all ihrer naturgegebenen Sperrigkeit sicher nicht unbedingt das ist, was sich Sylvia Ufert unbedingt gewünscht hätte.

Nicht, dass die engagierte Leiterin der 1. Grundschule vermessen wäre. Ganz im Gegenteil. Aber eingedenk der Tatsache, dass ihr Haus mittlerweile 160 nicht unbeachtliche Jahre im Gemäuer stecken hat und die Spuren der Nachwende-Sanierung offenkundig längst verblasst sind, gebe es da schon die eine oder andere Begehrlichkeit. Immerhin: Mit gut gefüllten zehn Klassen – auch für das kommende Schuljahr liegen ausreichend Anmeldungen vor – platze man mittlerweile aus allen Zimmern. „Offengestanden fehlen uns wirklich Gruppenräume zum individuellen Arbeiten und vor allem ein Zimmer für das Profil Musik. Eine Spezialisierung, die unsere Schule ja eigentlich ausmacht“, bekennt Ufert.

Wie die erfahrene Pädagogin betont – sie leitet seit 1. August 2016 die Geschicke der Großenhainer Schule – könne man durchaus die finanziellen Zwänge der Kommune nachvollziehen. Nicht für jede Einrichtung stünden nun mal größere Summen oder Fördermittel zur Verfügung. Das sei durchaus klar. Dennoch, so Sylvia Ufert, gebe es so manche Vision, die unter anderem eine eigene Turnhalle für die Grundschüler, den Bau einer lichtdurchfluteten Aula, zusätzliche Zimmer oder interaktive Tafeln mit einschließen. „Wir sind eine beliebte Schule inmitten der Stadt. Da ist es sicherlich nicht verwerflich, ein wenig zu träumen und nach vorn zu schauen“, sagt Sylvia Ufert und lacht.

Dass Oberbürgermeister Dr. Sven Mißbach (parteilos) zur Geburtstagsfeier am 19. Mai keine Umbaupläne präsentieren werde, sei ihr freilich klar. Auf sein Kommen und den Besuch vieler anderer Gäste freuten sich Schüler, Eltern und Lehrer trotzdem. Ein 160-jähriges Jubiläum, das schließlich in besonderer Weise gewürdigt werden soll. Bereits um 16 Uhr würden die Feierlichkeiten mit einem Konzert in der Marienkirche eröffnet. Unter der Leitung von Stefan Jänke musizierten die Mädchen und Jungen der dritten sowie vierten Klasse. Eine Stunde später werde dann auf dem Schulhof weiter gefeiert. „Unsere Eltern haben gemeinsam mit dem Hort und unserem Kollegium eine Menge vorbereitet. Vom Glücksrad, über eine Bastelstraße, einen Kinderflohmarkt, die Jugendfeuerwehr und sogar Ponyreiten werden die Gäste mit vielen tollen Angeboten erwarten“, weiß Sylvia Ufert. Angesichts des geschichtsträchtigen Geburtstages könnten sich die Besucher zudem in einer Ausstellung über die wechselvolle Historie des Gebäudes informieren. 1858 als Bezirksarmenhaus im Bereich des ehemaligen Festungszwingers gebaut, ist es erstmals 1867 als Schulgebäude genutzt worden. Wurde es zwischenzeitlich als Jugendherberge, Heimatmuseum und 1944 als Hilfskrankenhaus umfunktioniert, lernen seit 1950 wieder Großenhainer Mädchen und Jungen im Haus. Ein Haus, welches sich im Verlaufe der Zeit immer wieder gewandelt hat und auch künftig – ganz den Wünschen ihrer Nutzer entsprechend – gewiss noch manche Veränderung erfahren wird. „Selbstverständlich ist der Verwaltung und auch den Stadträten bewusst, dass an der Schule wieder etwas getan werden muss! Wann und in welchem Umfang, ist abhängig von eventuellen Förderungen und den finanziellen Möglichkeiten der Stadt“, erklärt Rathaussprecherin Diana Schulze.“

