Alte Dame dampft zu Pfingsten In der Herrenleite dreht am Wochenende eine alte Bekannte ihre Runden.

Lohmen. 93 Jahre alt und noch gut in Schuss. Die Rede ist nicht etwa von einer rüstigen Rentnerin, sondern von einer Dampflok, die an diesem Wochenende in der Herrenleite auf den Gleisen fahren wird. Zu Pfingsten steht traditionell die Ausstellung in Lohmen an, und auch dieses Jahr ist wieder von Sonnabend bis Montag täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Und die 1924 erbaute Lok der Firma Krauss wird an allen drei Tagen dampfen. Sie ist dank einer Reparatur des Kessels noch einsatzfähig, anders als ihre Schwesterlok aus der Sammlung der Feldbahner, die nicht mehr in Betrieb ist.

Eigentlich gehört sie zur Sammlung eines Löbauers, in der Herrenleite war die Lok aber in der Vergangenheit schon öfter zu besichtigen. Sie wurde vor rund zwei Wochen per Tieflader nach Lohmen gebracht und hier auf das Feldbahngleis im ehemaligen Mineralölwerk gesetzt. Noch bis in die 1970er-Jahre hinein war die 55-PS-Maschine in einem Schotterwerk im Einsatz. Nun hat sie ihren Auftritt bei der Pfingstausstellung in der Herrenleite. „Sie wird die Besucherzüge am Wochenende befördern“, informiert Michael Lenk von den Feldbahnern. Daneben wartet noch ein umfangreiches Programm auf die Gäste. Mit einer Draisine kann man auf der ehemaligen Anschlussbahn Richtung Mockethal tuckern, es gibt eine Ausstellung zum Wismut-Stolln und diverse Essens- und Souvenirstände. Immer um 15 Uhr gibt es die große Fahrzeugparade und ganztätig verschiedene Vorträge. Ab Pirna fährt am Sonntag und Montag ein Pendelbus vom und zum Kaufland-Parkplatz in Copitz. Die Abfahrt ab Pirna ist 10 Uhr und dann aller 30 Minuten, zurück immer zur Minute 15 und 45, informiert der Veranstalter. (SZ/nr)

