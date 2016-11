Alte Berufsschule soll verschwinden Das Projekt ist eins von zahlreichen Investitionsvorhaben von Gröditz. Perspektivisch hat die Stadt bereits Pläne mit diesem Areal.

Die Stadt Gröditz plant, das ehemalige Berufsschulzentrum an der Riesaer Straße abzureißen. © SZ-Archiv

Die Stadt Gröditz will das ehemalige Berufsschulzentrum an der Riesaer Straße abreißen lassen. Es handelt sich um das leer stehende L-förmige Gebäude hinter dem jetzigen Jugendwohnheim. Das Projekt ist eins von zahlreichen Investitionsvorhaben, das die Stadt in ihren Haushalt fürs nächste Jahr aufgenommen hat.

Für das Gesamtvorhaben sind im Haushalt knapp 360 000 Euro vorgesehen. Bei der Finanzierung des Vorhabens will die Stadt auch einen Fördertopf des Landes anzapfen: 215 000 Euro sollen aus dem Programm für die sogenannte Brachflächenrevitalisierung kommen.

Bevor der Abriss starten kann, muss die Fläche aber erst geteilt und von der Stadt erworben werden. Denn bisher gehört das Areal, auf dem das Jugendwohnheim und die alte Berufsschule stehen, komplett dem Landkreis Meißen. Nach dem Abriss des früheren Berufsschulzentrums soll die Fläche perspektivisch als Gewerbe-Areal dienen.

Der Gröditzer Haushalt für 2017 liegt noch bis Mittwoch, 30. November, während der Dienstzeiten im Bürgerbüro zur Einsichtnahme aus. Der Stadtrat soll den Plan Mitte Dezember verabschieden. (ewe)

