Alte Bekannte im KKC-Varieté Die Proben für die zweite Auflage des besonderen Gala-Faschings laufen. Zauberei, Tanz, Comedy und die Saspower Dixieland Stompers warten.

Waren schon bei der ersten Auflage des Varieté-Karnevals mit von der Partie: Spejbl und Hurvinek. Diesmal gesellt sich Manicka dazu. © Ina Förster

Eine Revue mit Livemusik, Comedyeinlagen und bekannten Gesichtern von den großen Showbühnen dieser Welt wird dem Publikum am Faschingssonnabend, dem 25. Februar in Kamenz versprochen. Spritzig, frisch, außergewöhnlich, zum Lachen und absolut anders: Die Türen zum KKC-Varieté öffnen sich bereits zum zweiten Mal. An extra Galatischen im Hotel Stadt Dresden kann man einen besonderen Faschingsabend genießen. Dazu hat der Kamenzer Karnevals Club in seiner 30. Saison auch im alten Video-Archiv gekramt. So mancher Leckerbissen ist dabei aufgetaucht.

Die Olsenbande schaut diesmal vorbei, Funkenmädels zeigen ihre neuen Tänze, Stadtbüttel Lorenzo zofft sich wieder einmal öffentlich mit seiner Zugemuteten Charlotte de Cognac. Die Geilen E‘s wagen einen Stuhltanz. Spejbl und Hurvinek bekommen diesmal Unterstützung von Manicka. Und natürlich wird wieder gezaubert. Auch der Tanzclub der Lessingstadt legt eine kesse Sohle aufs Parkett. Einige Programmpunkte bleiben allerdings bis zum Schluss geheim. Überraschungen gehören nämlich zum Varieté. Für die stilvolle musikalische Umrahmung des Abends sorgen diesmal übrigens die Saspower Dixieland Stompers aus Cottbus. Abendgarderobe oder Kostüm ist erwünscht! (if)

Resttickets gibt es für Faschingssonnabend, 25. Februar noch an der Abendkasse, diese öffnet ab 19 Uhr im Hotel Stadt Dresden. Beginn des Programms 20.11 Uhr.

