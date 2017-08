Alte B178 in Großhennersdorf gesperrt Am Wochenende müssen Autofahrer zwischen Zittau und Löbau Umwege fahren.

Symbolbild. © dpa

Die alte B178-Kreuzung in Großhennersdorf wird an diesem Wochenende gesperrt sein. Das teilte Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr auf Anfrage mit. Demnach wird ab Freitag, 17 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr der neue Asphalt im Kreuzungsbereich B178 und S128 und bis zum Ortsausgang Großhennersdorf eingebaut. Dazu sei eine Vollsperrung nötig, erklärte die Pressesprecherin. Sie erklärte auch, das an einer ersten Ausschilderung zu der bevorstehenden Sperrung offenbar falsche Datumsangaben zu lesen waren. Der Fehler werde korrigiert.

Für das Wochenende ist eine großräumige Umleitungsstrecke insbesondere für den Lkw-Verkehr eingerichtet. Diese verläuft ab Löbau über die S148 Kottmarsdorf/ Neugersdorf über die S142 Leutersdorf und die S135 Großschönau/ Hörnitz in Richtung Zittau. Die Vollsperrung der S128 Großhennersdorf – Niederoderwitz bleibt voraussichtlich noch bis Ende September bestehen. (SZ/abl)

