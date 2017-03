Altbau in Pirnas Altstadt bröckelt Lockere Ziegel fallen in die Fußgängerzone auf der Dohnaischen Straße. Jetzt verspricht der Eigentümer etwas.

Diese Modepuppe des Nachbarladens lebt gefährlich. Sie steht am Haus Dohnaische Straße 35. Dort drohen Ziegel herunterzufallen. © Kristin Richter

Die Passanten, die an dem Haus Dohnaische Straße Nummer 35 vorbeigehen, sollten gut Obacht geben und einen wachsamen Blick nach oben haben. Es könnten Teile vom Dach herunterfallen. Jedenfalls weist ein großes Schild mit der Aufschrift „Achtung! Defektes Dach und Fassade“ auf diese Gefahr hin.

Näheres weiß Ute Arnold, die seit 2003 das Geschäft in dem alten Haus gemietet hat, um hier Damenmode zu verkaufen. „Es ist immer mal wieder vorgekommen, dass vereinzelt Dachziegel heruntergefallen sind“, sagt sie. Sie habe den Eigentümer auch mehrfach darauf hingewiesen. „Man sagte mir, dass ein Dachdecker vor Ort gewesen wäre. Er konnte aber keine Stelle finden, von der eine konkrete Gefahr ausginge“, berichtet die Unternehmerin.

Vor rund zwei Jahren sind erneut Teile vom Dach herabgestürzt. Verletzt wurde niemand. Dennoch fühlte sich Ute Arnold damals in der Verantwortung, auf die mögliche Gefahr hinzuweisen. Auf eigene Kosten ließ sie das Hinweisschild fertigen, das seitdem vor dem Haus steht. Aus ihrer Sicht hätte der Hauseigentümer schon längst handeln müssen. Sie ist ganz offensichtlich nicht die Einzige, die das Problem erkannt hat. Pirnas Stadtsprecherin Jekaterina Nikitin bestätigt auf SZ-Anfrage, dass andere Nachbarn Ende 2016 das Rathaus über herabfallende Ziegeln informierten. Daraufhin sei ein Mitarbeiter für Bauordnung vor Ort gewesen. Infolgedessen wurde der Eigentümer zweimal von der Stadt angeschrieben mit der Aufforderung, das Dach zu sanieren. „Der Besitzer reagierte und beauftragte das Pirnaer Architektenbüro Milde und Möser mit der Erneuerung des Hauses“, erklärt Nikitin. Im Februar wandten sich die Architekten an die Stadt und informierten das Rathaus, dass das Gerüst zwecks Sanierung Anfang März aufgestellt werden sollte. Doch bis dato ist nichts passiert. „Wir stehen in Kontakt mit dem Architektenbüro und fragen nach, wie die Planung konkret aussieht“, so Nikitin. Eventuell könne das Gerüst wegen der derzeit stattfindenden Sanierungsarbeiten in der Dohnaischen Straße nicht aufgebaut werden. „Sollte das der Fall sein, müsste das Dach der Nummer 35 aber zumindest notgesichert werden, um Gefahr für die Passanten auszuschließen“, erklärt Nikitin die Position der Stadtverwaltung.

Architekt Jörg Möser bestätigt die Verzögerung und spielt den Ball zurück. „Wegen der Bauarbeiten genehmigte die Stadtverwaltung zunächst die Gerüstaufstellung nicht. Jetzt soll es aber Anfang Mai losgehen“, sagt Möser.

