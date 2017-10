Altarraum wird zur Bühne Gymnasiasten und Förderschüler studieren ein Theaterstück ein. Dabei geht es um wenig Worte und viel Emotionen.

Schüler der Regenbogenschule Döbeln und des Martin-Luther-Gymnasiums nehmen in der Projektwoche „Genial sozial“ an einem Theaterprojekt teil. Das Stück wird am Freitagabend der Öffentlichkeit gezeigt. © Dietmar Thomas

Die Begeisterung der jungen Schauspieler ist förmlich zu spüren. Ihre Bühne ist der Altarraum der Stadtkirche. Seit Montag proben die Schüler unter der fachlichen Leitung von Jürgen Hartmann-Bastl vom Theatre de Luna. Was sie einstudiert haben, präsentieren die 13 Schüler des Martin-Luther-Gymnasiums und der Regenbogenschule Döbeln am Freitag um 11 Uhr hauptsächlich für Schüler und um 19.30 Uhr für alle Interessierten.

In Regenbogenschule lernen Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung. Das gemeinsame Projekt steht unter dem Motto „Sozial genial“. Eingebunden sind die Neunklässler des Gymnasiums und Schüler der Ober- und Werkstufe der Regenbogen-Förderschule.

Neben dem Theaterprojekt gehören zum Sozialpraktikum der Gymnasiasten ein Kunstprojekt, die pädagogische Unterstützung von Schülern der Regenbogenschule in Döbeln sowie Praktika in verschiedenen Kindereinrichtungen und Pflegeheimen.

Die 13 Schüler des Theaterprojektes studieren das Stück „Ich spiele, also bin ich“ ein. Das wurde bereits im vergangenen Jahr gezeigt. Doch es ist eine Neuinszenierung mit anderen jungen Künstlern.

Wichtig ist nicht nur die Umsetzung der Spielidee, sondern der Kontakt zwischen Gymnasiasten und Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung. Es geht um gelebte Integration. „Die Zuschauer werden feststellen, dass es ihnen kaum gelingt, zwischen den beiden Schülergruppen zu unterscheiden“, so Ina Hedrich, stellvertretende Leiterin der Regenbogenschule. Jeder Jugendliche bekommt mehrere Rollen, für die er sich freiwillig meldet und die zu ihm passen. „Unsere Jugendlichen sind mit Herz und Begeisterung dabei. Sie sind sehr aufgeschlossen und würden am liebsten jede Rolle übernehmen“, so Hendrich. Am Montag und Dienstag sei es vor allem, um Begegnung und das Kennenlernen sowie dem Abbau von Berührungsängsten gegangen. Seit Mittwoch wird das Stück einstudiert. Emotionen, Körpersprache und die Musik spielen dabei eine wichtige Rolle. „Ziel ist es für die Schüler mit einer Beeinträchtigung während des Theaterprojektes über sich hinauszuwachsen, über ihren Schatten zu springen, sich auszutesten. Wichtig ist, dass das Selbstwertgefühl gestärkt wird und soziale Kompetenzen aufgebaut werden“, so Ina Hedrich.

Mit dabei sind Jessica Kießling (15) und Lukas Dost (14), die das künstlerische Profil am Gymnasium gewählt haben. Sie haben zum ersten Mal Kontakt mit Jugendlichen mit einer Behinderung. „Schön, dass es die Möglichkeit gibt, sich zu begegnen. Ich bin von der schauspielerischen Leistung beeindruckt. Manche Schüler der Regenbogenschule können ihre Gefühle perfekt ausdrücken und versuchen alles umzusetzen, was ihnen gesagt wird“, so Jessica Kießling. Man spüre, mit wie viel Lust und Spaß diese jungen Leute an die Sache herangehen. Das beeindruckt auch Lukas Dost. Das integrative Theaterstück sei anders als die Stücke, die sonst am Gymnasium einstudiert werden. „Wir sprechen mehr und müssen deshalb auch umfangreiche Texte lernen. Jeder hat dann nur eine große Rolle“, so Lukas Dost. Lise (13) aus der Regenbogenschule freut sich, dass sie beim Projekt mitmachen darf und viele Rollen übernehmen kann. „Wir haben viel Spaß miteinander und freuen uns auf den Auftritt“, so Lise.

Die Gymnasiasten besuchten bereits am vergangenen Freitag die Regenbogenschule in Döbeln, um den Unterrichtsablauf und die Einrichtung kennenzulernen.

Theateraufführung in der Stadtkirche am Freitag um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht.

