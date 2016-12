Altar erstrahlt im alten Glanz Die Restaurierungsarbeiten in der Koseler Kirche sind nach fünf Monaten abgeschlossen.

Der Altar in der Kirche in Kosel ist zurück von der Restaurierung. © Bernhard Donke

Kosel. Gut fünf Monate nach dem Beginn der Restaurierungsarbeiten am Altar der Koseler Kirche sind die Gerüste wieder abgebaut. Die Abnahmen des Altars und des Altarbildes konnten erfolgen. „Es ist hier eine sehr gute Arbeit durch die Restauratorin geleistet worden“, sagte Friederike Vialon von der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises. Ihre Kollegin vom Sächsischen Landesamt für Denkmalpflege stimmte zu: „Ja, wir, und vor allem die Kirchengemeinde, können sehr zufrieden sein. Das, was die Restauratorin hier an Arbeit geleistet hat, ist sehr überzeugend.“ Verantwortlich für die Ausführung war die Diplom-Restauratorin Stefanie Mathes aus Pirna. „Wir können stolz sein auf den restaurierten Altar mit seinem schönen Altarbild, das die Kreuzigung Jesu darstellt“, betonte Andreas Deckstrom, der Pfarrer an der Koseler Kirche. Der Altar wurde, ebenso wie das Bild, Ende des 17. oder zu Beginn des 18. Jahrhunderts von einem unbekannten Meister geschaffen.

Die jüngsten Arbeiten erforderten viel Können. Der Altar war nicht nur vom Staub des letzten Jahrhunderts zu reinigen, es gab zahlreiche Abplatzungen am Holz. Das Altarbild war stark nachgedunkelt und musste retuschiert werden. Dazu kam ein markanter Riss. Von den Schäden ist nun keine Spur mehr. Auch Pfarrer i. R., Hans Christian Doehring, der engagierte Initiator der Altarrestaurierung, zeigte sich nach der Abnahme des Altars durch die Fachleute sehr zufrieden mit dem Ergebnis.

