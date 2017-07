Altar auf Schiffsreise Die Kopie von Caspar David Friedrichs „Kreuz im Gebirge“ ist in Decin angekommen. Zuvor schipperte das Bild auf der Elbe.

Die Altar-Kopie fuhr an Deck eines Raddampfers Richtung Decin. © Daniel Förster

Caspar David Friedrichs „Kreuz im Gebirge“ hat seinen ursprünglichen Platz im Schloss Decin wieder eingenommen. Das auch als Tetschener Altar berühmte Gemälde kam allerdings nicht im Original zurück an den angestammten Ort, sondern als frisch angefertigte Meisterkopie. Die Idee dazu hatte Johannes Gärtner, Intendant der Richard-Wagner-Spiele Graupa. Er setzte die Kunst-Aktion zwei Wochenenden lang sehr gekonnt in Szene. Zunächst war das Bild im Jagdschloss Graupa ausgestellt, bevor es am vergangenen Sonnabend schließlich öffentlichkeitswirksam an Deck eines Raddampfers die Elbe hinauf nach Bad Schandau und schließlich auf einem tschechischen Personenschiff nach Decin befördert wurde. Feierlich wurde die Replik des Tetschener Altars im dortigen Schloss aufgestellt.

Angefertigt hat die Kopie der Meißner Kunstmaler André Bytomski. Das Gemälde ist ein von Sponsoren mit rund 15 000 Euro finanziertes Auftragswerk der Richard-Wagner-Spiele, die das Bild dem Schloss Decin als Dauerleihgabe überlassen wollen. Immerhin hing das von Caspar David Friedrich 1807 bis 1808 gemalte Original – sein erstes Ölgemälde überhaupt – 112 Jahre lang im Deciner Schloss, bevor es von der Dresdner Gemäldegalerie 1921 angekauft wurde. Es ist heute in der Galerie Neue Meister der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zu bewundern. (df)

