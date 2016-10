Alt wie Oskar Frieda, Fritz und Ferdinand: Alte Vornamen sind der neuste Schrei. Doch warum heißen Babys wieder wie die Großeltern?

Anfang September erblickte Fritz Wilhelm das Licht der Welt. Für die Görlitzer Eltern Franziska und Karsten Bindig kam nur ein altdeutscher Name infrage. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Region. Bloß nicht Jason oder Zoey! Für Karsten und Franziska Bindig aus Görlitz-Weinhübel stand von Beginn an fest, dass ihr Kind keinen neumodischen oder englischen Vornamen haben soll. Stattdessen sollte es etwas Altdeutsches sein. „Wir durchforsteten die Stammbäume der Familien und gingen auf Namenssuche. Dabei stießen wir auf viele wunderschöne Namen“, sagt Karsten Bindig. Seine Frau wünschte sich Friedrich, was aber nicht wirklich zum Nachnamen gepasst hätte. So geriet Fritz ins Blickfeld der werdenden Eltern: weil schon Uropa und Urgroßonkel diesen Namen trugen und es die Kurzform von Friedrich ist. Doch auch andere Namen standen zur Debatte, etwa Wilhelm. „Da wir uns nicht endgültig entscheiden konnten, nahmen wir ganz spontan beide Namen!“ Am 3. September erblickte Fritz Wilhelm Bindig im Görlitzer Klinikum das Licht der Welt.

Das Kind beim Namen nennen – nur wie? Darüber zerbrechen sich viele werdende Eltern den Kopf. Immer öfter entscheiden sie sich für Namen, die schon ihre Großeltern hätten tragen können. Beispiel Fritz: Bis 1940 rangierte der Name in den Listen ganz oben, bevor die Beliebtheit laut Statistik rapide sank. Bis zur Jahrtausendwende schaffte es Fritz nicht mal in die Top 200. Doch seit einigen Jahren zeigt die Kurve wieder nach oben – wie bei so vielen anderen Namen auch.

So schafften es hier vergangenes Jahr zum Beispiel Charlotte, Frieda und Johanna unter die beliebtesten Zehn. Noch zu DDR-Zeiten hätte man die Namen als fast ausgestorben bezeichnen können. Auch bei Jungen findet sich der Trend wieder: Mit Emil führte im Jahr 2015 ein Name die Beliebtheitsliste an, der schon um 1900 herum größte Popularität genoss. Gleiches gilt für Oskar und Fritz, die auf den Plätzen 2 und 3 folgen. Weitere auffällige Trends könne man bei der Namenswahl derzeit nicht ausfindig machen, sagt Sylvia Otto.

Das war vor einiger Zeit anders. Schon im Jahr 2012 berichtete die Görlitzer SZ über Trends bei der Namensgebung. Damals zeigte sich noch eine weitere Mode: Viele Eltern benannten ihre Kinder mit ausgefallenen Namen. So fanden sich auf den Babyseiten von damals etwa Devin-Logan, Phineas-Amon oder Sileas. Bei Mädchen stachen Odetta Freya Philomena, Sinfonie, Abby Nova und Tarjara hervor.

Hans-Wilhelm Pietz, der als Pfarrer der Evangelischen Innenstadtgemeinde oft Kinder tauft, sah in dem damaligen Trend ein Zeichen des wachsenden Individualismus. „Mehr denn je will heutzutage jeder in seiner Unverwechselbarkeit wahrgenommen werden. Das gilt auch für Eltern und ihre Kinder“, erklärte Pietz der SZ.

Inzwischen hat er aber ein Umdenken festgestellt: „Die Namensgebung unterliegt immer Trends. Junge Eltern greifen heute vermehrt auf Altbewährtes zurück.“ Ein guter Klang und die Bedeutung eines Vornamens werden zunehmend wichtiger, für Gläubige auch ein religiöser Ursprung.

Den Trend bestätigt Gabriele Rodríguez von der Namenberatungsstelle der Universität Leipzig. „Es werden traditionelle Namen bevorzugt“, sagte sie der Nachrichtenagentur DPA. Sachsen sei dabei sogar Vorreiter. Warum sich Eltern für einen Namen entscheiden, hänge von mehreren Faktoren ab: Neben der Tradition seien auch Bildungsstand, Regionalkolorit und medialer Einfluss entscheidend. Unabhängig aller Deutungsversuche nennt Rodríguez eine Faustformel: „Alle hundert Jahre kommen Namen wieder.“

Wenn Fritz Wilhelm Bindig in ein paar Jahrzehnten selbst an Nachwuchs denkt und Gabriele Rodríguez recht behält, könnte sein Sohn Jens, Wolfgang oder Bernd, die Tochter Simone, Kathrin oder Andrea heißen. Nach der Hundert-Jahre-Regel müssten diese Namen dann wieder beliebt sein.

