Alt- und Neu-Schiebocker Der Integration von Aussiedlern und Asylsuchenden widmen sich drei besondere Veranstaltungen – Start an diesem Freitag.

In das landesweite Förderprogramm zur Integration von Neuzugewanderten haben sich auch die Mitglieder vom Verein der „Zeitzeugenbörse“ Bischofswerda eingeklinkt. Unter dem Titel „Geschichte begegnet Ressentiment“ sind drei Veranstaltungen vorgesehen.

Start ist am Freitag, 17. November, 18 Uhr im Einkaufszentrum Schiebock-Passage, Ernst-Thälmann-Straße 3. Die Auftaktveranstaltung ist überschrieben mit „Die Bundesrepublik Deutschland unsere neue Heimat“. Gemeinsam vorbereitet mit dem Verein „Mosaika“ werden in einer Erzählrunde Spätaussiedler über ihre Erlebnisse und Erfahrungen in Bischofswerda berichten.

Bereits terminiert ist auch die zweite Veranstaltung. Sie findet am Mittwoch, 29. November, 19 Uhr in den Räumen der Bischofswerdaer „Freizone“ an der Belmsdorfer Straße statt. Mit Vertretern der Initiative Bischofswerda und Asylsuchenden geht es dann um das Thema „Was ist Heimat? Wie kann Deutschland für uns zur neuen Heimat werden?“

Die letzte Veranstaltung dieser Reihe trägt den Titel „Deutschland meine neue Heimat?“ Sie wird im Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit am Lutherpark veranstaltet. Der Termin ist noch offen.

Alle drei Veranstaltungen sind öffentlich; Gäste sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei. (wsch)

