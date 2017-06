Alt-Bundespräsident besucht Tharandt Christian Wulff (CDU) erzählte am Dienstag in der Forststadt, was die Gesellschaft braucht.

Alt-Bundespräsident Christian Wulff (CDU) spricht im Findus. © Frank Baldauf

Einen so prominenten Gast hatte Annaluise Erler noch nie zu Besuch. Die Chefin der Buchhandlung Findus begrüßte am Dienstag den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff in den Räumen des Tharandter Ladens. Über 100 Interessierte folgten an diesem Abend den Worten des CDU-Politikers, der von Juni 2010 bis zu seinem Rücktritt im Februar 2012 Deutschland repräsentierte. Wulff war 2009 schon einmal in der Region, als er Roland Wöller (CDU) im Wahlkampf als Landtagsabgeordneten unterstützte.

Diesmal verschlugen den Alt-Bundespräsidenten und früheren Ministerpräsidenten Niedersachsens ganz andere Belange in den Landkreis. Unter dem Motto „Deutschland in der globalisierten Welt: Offenheit und Haltung“ stand der einstündige Vortrag mit anschließender Diskussionsrunde, in dem Christian Wulff vor allem der spürbar zunehmenden gesellschaftlichen Unzufriedenheit auf den Grund ging. Eine Gesellschaft, wie der 57-jährige Ex-Bundespräsident sagt, die zunehmend geprägt ist durch Angst und Misstrauen, auch gegenüber Flüchtlingen, vor allem in dieser Region. „Angst ist aber ein schlechter Ratgeber“, sagt er.

Nicht nur die Flüchtlingsdebatte habe viele Menschen misstrauisch gemacht. Auch das Vertrauen in öffentliche Institutionen wie Banken, Regierung und Medien habe gelitten. Politische Umbrüche wie der Brexit oder die Trump-Wahl in den USA tragen ebenfalls dazu bei. Hinzu komme, dass über soziale Netzwerke im Internet zunehmend gehetzt, falsche Informationen verbreitet und dadurch Angst geschürt werden. Eine gesellschaftliche Situation, in der die Menschen „nach Orientierung und Entschleunigung suchen“, erzählt Wulff. Heimat und Vertrautheit gewinnen an Bedeutung. Der Patriotismus der Menschen sei „ein ernstzunehmendes Gefühl“, sagt er.

Um dem angstschürenden Terror und negativen politischen wie gesellschaftlichen Tendenzen entgegen zu halten, gäbe es nur eine Lösung: „Kurs halten“, sagt der Alt-Bundespräsident. „Wir müssen weiterhin Brücken bauen, geduldig bleiben und zusammenarbeiten“, erklärt er. Flüchtlinge, die sich integrieren und sich an deutsches Recht und Ordnung halten, sollten dabei nicht als Gefahr, sondern als Verbündete gesehen werden, um die Werte Deutschlands und Europas gegenüber negativen Einflüssen zu verteidigen. Deutschland sei ein starkes Land. Zu dessen Wachstum und Stärke habe auch der Gedanke der Nachhaltigkeit beigetragen, der einst in der Forststadt geboren wurde, so Wulff.

