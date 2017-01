Alt-Bürgermeister zum Ehrenbürger ernannt Reinhart Franke bekommt als Erster diese Auszeichnung. Gründe dafür gibt es viele.

Ex-Bürgermeister Reinhart Franke (re.) bekommt die Ehrenbürger-Urkunde überreicht. Foto: Norbert Millauer © norbert millauer

Weinböhla. „Gefühlt sind sie doch schon lange Ehrenbürger von Weinböhla. Im Kreis und im Land genießen sie ein hohes Ansehen“, sagte Thomas de Maizière in seiner Videobotschaft an Alt-Bürgermeister Reinhart Franke. Der Bundesinnenminister konnte am Sonntag nicht persönlich zum Neujahrstreffen erscheinen. Dass Franke die Ehrenbürgerschaft verliehen wird, sei verdient.

In seiner Laudatio auf den Alt-Bürgermeister erinnerte der ehemalige Staatsminister Hans Geisler an die Zeit, als der heute 69-Jährige das Amt übernahm. Reinhart Franke sei wie Tausende andere Quereinsteiger gewesen. „Bürgermeister und Gemeinderat standen im Juni 1990 vor einer einzigartigen Herausforderung“, so Geisler. Denn die Erwartungen am Ende der DDR waren hoch, aber nicht in der gewünschten Geschwindigkeit zu erfüllen. „Reinhart Franke kann auf Menschen zugehen, ihnen zuhören, Argumente tauschen und einen Konsens finden“, lobte Geisler den Weinböhlaer. Als es zum Beispiel um die Finanzierung der Abwasserentsorgung gegangen sei, habe Franke seine Vorlage zurückgezogen und so den kommunalen Frieden wieder hergestellt. Welche Anziehungskraft die Gemeinde seit der Wende entwickelt hat, beweise die steigende Einwohnerzahl von 7 700 auf nun 10 600.

Auch Landtagspräsident Matthias Rößler, Jens Geiß, Bürgermeister der Partnergemeinde Oftersheim, und Weinböhlas Bürgermeister Siegfried Zenker dankten Reinhart Franke für seinen Einsatz für die Gemeinde. Zenker überreichte Franke die Urkunde, die ihn zum Ehrenbürger macht.

Am 1. Juni 1990 trat der Diplomingenieur sein Amt an und blieb 25 Jahre an der Spitze der Verwaltung. In seiner Amtszeit wurden über 50 Kilometer Abwasserkanäle verlegt, der Zentralgasthof und das Zentrum saniert und entstanden zahlreiche neue Wohnungen.

zur Startseite