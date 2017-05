Alt, alleinstehend, abhängig Über Sucht im Alter wird zu wenig geredet, kritisieren Experten. Dabei sei das ein echtes Problem.

Ein Gläschen Weinbrand, die tägliche Tablettendosis und die Fernseh-Fernbedienung: Experten schätzen, dass ein relevanter Anteil von Senioren ein Suchtproblem hat. © Sebastian Schultz

Die Zahlen klingen beunruhigend: Fast 30 Prozent aller Männer ab 65 Jahren trinken so oft und viel Alkohol, dass sie als sogenannte Risikokonsumenten gelten. Bei älteren Frauen liegt dieser Anteil immer noch bei knapp 20 Prozent. Das heißt: Jede fünfte Seniorin und jeder dritte Senior wäre im Grunde suchtgefährdet – und das betrifft allein den Alkohol. Nach Angaben der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) kann gerade im Alter die unkontrollierte Einnahme von Medikamenten ebenso süchtig machen.

„Sucht im Alter ist ein wichtiges Thema“, sagt deshalb der Leiter der Suchtberatungsstelle der Diakonie Riesa-Großenhain, Andreas Görlitz. Und doch spielen ältere Menschen in den Statistiken bislang kaum eine Rolle. Gerade einmal ein Prozent der Klienten in den Beratungsstellen in Riesa und Großenhain ist älter als 60, sagt Görlitz. „Häufig beobachten wir als Suchtberater eine besonders hohe Scham, sich mit dem Thema Alkohol- oder Medikamentenkonsum kritisch auseinanderzusetzen.“ – Ein ähnliches Phänomen beobachten auch die Kliniken. In Bad Liebenwerda gibt es seit mehr als zehn Jahren spezielle Behandlungsangebote für süchtige Senioren. „Die Nachfrage ist auf einem konstant niedrigen Niveau“, sagt der Klinik-Leiter, Dr. Konstant Miehe. Aber auch er geht davon aus, dass einfach weniger suchtkranke Senioren eine Therapie beantragen, der Bedarf also höher ist.

Pflegedienste sehen geringen Bedarf

Umgekehrt fällt die Sucht bei älteren Menschen kaum auf. „An den Kontext Sucht und Alter denkt kaum jemand“, sagt Volkmar Ebel, der Suchtkoordinator des Landkreises Meißen. Die Gesellschaft konzentriere den Blickwinkel in der Suchtprävention und -hilfe sehr schnell auf Jugendliche und junge Erwachsene. Suchtprobleme bei älteren Menschen würden mitunter seltener vermutet und dadurch wahrgenommen. Das zeigt sich schon an den Statistiken: Bis vor wenigen Jahren tauchte die Gruppe der über 60-Jährigen in Befragungen zu Alkoholismus noch gar nicht auf, schreibt die DHS. Auch aus anderen Gründen bemerkt das Umfeld oft nichts, wenn eine Abhängigkeit besteht. Teilweise verstecken die Senioren ihre Sucht sehr gut, teilweise werde das Verhalten auch akzeptiert, weil es eben nicht mehr zu ändern sei. Ein Punkt, in dem Klinik-Leiter Konstant Miehe entschieden widerspricht. „Ältere Menschen sind eher konsequenter als ein junger Mensch.“ Wer also einmal einsieht, dass er ein Problem hat, zieht die Therapie auch durch.

Problematisch ist gerade die Gruppe alleinstehender älterer Menschen. In den Riesaer Alten- und Pflegeeinrichtungen ist das Thema nicht völlig unbekannt. Es komme schon mal vor, dass die Anzeichen für Alkoholkonsum in dieser Gruppe unübersehbar seien, erklärt eine Pflegedienstleiterin aus dem Großraum Riesa auf Anfrage. „Aber wenn’s hoch kommt, sind das zwei Prozent unserer Kunden.“ Eine andere berichtet, es habe schon Weiterbildungen zu dem Thema gegeben. Derzeit werde das von den Mitarbeitern allerdings nicht nachgefragt – weil diese es nicht als drängendes Problem wahrnehmen.

Sollten die Mitarbeiter der Pflegedienste doch einmal Auffälligkeiten im Trinkverhalten bemerken, dann würden sie das Gespräch suchen. „Aber im Endeffekt sind wir da außen vor.“ Schließlich könnten die Senioren über ihr Verhalten frei bestimmen.

Das Problem bleibt damit freilich bestehen – zumal in anderen Fällen eine Sucht deutlich schwerer zu erkennen ist. Im Grunde stehe das Thema auch in einem größeren gesellschaftlichen Kontext, sagt Suchtkoordinator Volkmar Ebel. „Die Frage ist ja: Wie gehen wir mit älteren Menschen in unserer Gesellschaft um?“ Er hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, „verschieden Zielgruppen zu diesem Thema zu sensibilisieren und den Blickwinkel in der Suchtprävention und -hilfe im Landkreis zu weiten“. Betreffen soll das vor allem die Akteure in den Gemeinden, die mit potenziellen Suchtkranken zu tun haben: Ortsvorsteher, Pflegekräfte, Ärzte.

„Es geht darum, die Sucht zu erkennen und zu wissen: Wie spreche ich so ein heikles Thema an? Wie führe ich ein Gespräch zu diesem Thema? Wie und wo finde ich Hilfsangebote? Hierbei kann viel Wissen vermittelt werden.“ Ein langfristiges Vorhaben ist es trotzdem, das weiß auch der Suchtkoordinator. Einen Schnellschuss werde es jedenfalls nicht geben, sagt er.

