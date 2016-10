Alsa vergrößert sich weiter Birkenstock kauft ein angrenzendes Grundstück im Gewerbegebiet Ebersbach, um zusätzliche Sozialräume und Parkplätze zu schaffen.

Fast unbemerkt hat sich Alsa in Görlitz zum weltweit größten Birkenstock-Standort vergrößert. Und Alsa dehnt sich im Gewerbegebiet Ebersbach weiter aus. © Birkenstock

Sie wächst und wächst – die Birkenstock-Tochter in Görlitz. Wo vor zweieinhalb Jahren noch reichlich Platz war, platzt der Schuhteilehersteller im Gewerbegebiet Ebersbach inzwischen aus allen Nähten. Mehrfach hatte Unternehmenssprecher Jochen Gutzy bereits angekündigt, dass den stetig wachsenden Mitarbeiterzahlen auch eine räumliche Erweiterung folgen wird. Und das Unternehmen stellt weiter ein: In den nächsten Wochen sollen nochmal eine Reihe offener Stellen besetzt werden. Gesucht werden vor allem qualifizierte Facharbeiter wie Mechatroniker, Schlosser und Elektriker.

Parallel dazu läuft die räumliche Ausdehnung. Am Freitag gab Jochen Gutzy bekannt, dass ein angrenzendes Grundstück mit einer Halle gekauft wurde. Auf der 17660 Quadratmeter großen Fläche sollen bis zum Jahresende noch einmal 200 zusätzliche Parkplätze entstehen. Außerdem werde es weitere Sozialräume geben. „Für die aktuell noch fremdvermietete Halle wird in den nächsten Wochen ein neues Nutzungskonzept ausgearbeitet“, sagt Gutzy. Auch ein Factory Outlet sei geplant. Die Görlitzer wird es freuen, die Nachfrage nach einem Werksverkauf war schon länger da. Die Projektierung der Parkplätze laufe bereits, teilt der Sprecher mit. Die Bauarbeiten könnten schon Anfang November starten. Sofern das Wetter mitspielt, könnten die Parkplätze noch vor Weihnachten fertig gestellt werden. Auch die Vorbereitungen für den Ausbau der Sozialräume laufen bereits auf Hochtouren. Der Startschuss für dieses Projekt fällt Ende Oktober. Bis März 2017 soll der Rohbau unter Dach und Fach sein, spätestens bis Ende September 2017 sollen die Bauarbeiten komplett abgeschlossen sein.

„Weitere Investitionen in den Ausbau des Standorts werden folgen“, sagt Gutzy. Wie schon im Vorjahr sei für das laufende Geschäftsjahr ein hoher zweistelliger Millionen-Euro-Betrag an Investitionsmitteln eingeplant. Das enorme Wachstum begründet das Unternehmen mit der riesigen Nachfrage an Birkenstock-Schuhen in der ganzen Welt. Vor allem in den USA und in Asien sind die Schuhe beliebt.

In Sachsen gibt es gleich zwei Produktionsstandorte: Görlitz und Bernstadt. Die Alsa GmbH in Görlitz ist inzwischen aber der mit Abstand größte Standort der Birkenstockgruppe – und zwar weltweit. Fast jeder dritte der insgesamt rund 3600 Beschäftigten des Familienunternehmens arbeitet mittlerweile in Görlitz, darunter viele Polen. „Birkenstock gehört mittlerweile zu den größten privaten Arbeitgebern in der Oberlausitz“, so Gutzy. „Wegen des starken Wachstums von Birkenstock hat sich die östlichste Region Sachsens, von der breiten Öffentlichkeit weithin unbeachtet, zu einem Zentrum der deutschen und europäischen Schuhindustrie entwickelt.“

