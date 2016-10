Als Zuhörer bei Jugend debattiert Am Sonntag fand in Prag das internationale Finale statt. Mit Gästen aus dem Goethe-Gymnasium.

Schon seit zehn Jahren wird in deutscher Sprache polemisiert, debattiert, argumentiert und diskutiert bei „Jugend debattiert international“. Die jugendlichen Teilnehmer kommen aus Estland, Lettland, Litauen, Polen, Russland, der Slowakei, Slowenien, Tschechien, der Ukraine und Ungarn. In ihren Heimatländern stellen sie zuerst ihr Redetalent unter Beweis und die Besten qualifizieren sich für die Abschlussdebatten in Prag.

Lehrerinnen, Schülerinnen und Schüler des Sebnitzer Goethe-Gymnasiums machten sich am Sonntag schon sehr früh auf den Weg nach Prag, denn sie wollten pünktlich zum 10. internationalen Finale in der „Prager Kreuzung“ (einem Projekt der Stiftung von Dagmar und Vaclav Havel) als Zuhörer mit dabei sein.

Der zentrale Gegenstand der Veranstaltung war die Finaldebatte zum anspruchsvollen Thema „Soll der Nachweis staatlich organisierten Dopings zum Ausschluss dieses Landes von internationalen Wettbewerben führen?“. In der Jury saß unter anderem auch Anke May, eine Lehrerin des Sebnitzer Gymnasiums. Im Anschluss an das in deutscher Sprache geführte Wortgefecht sprachen ehemalige Finalisten über ihren Werdegang und den Nutzen von Sprachkenntnissen in ihrem beruflichen und privaten Umfeld. Die Zuschauer äußerten sich nachfolgend mit Hochachtung über die Leistungen dieser jungen Menschen. Dann wurde das Ergebnis verkündet: Der Sieger im diesjährigen Wettbewerb kommt aus Tschechien, die zweitplazierte Debattantin aus Litauen. Besonders gut kam die Rede des Schirmherrn Karel Schwarzenberg, ehemaliger Außenminister der Tschechischen Republik, bei den jungen Leuten an. Er sprach über die Chancen, die das moderne Europa bietet und rief die jugendlichen Zuschauer auf, die Zukunft aktiv mitzugestalten. (SZ)

