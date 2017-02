Als strahlende Siegerin in die Babypause Werdende Mama, stolzer Papa: Die Kugelstoßer Christina Schwanitz und David Storl gewinnen souverän ihre Titel – und haben zurzeit ganz andere Dinge im Kopf.

Mit einem verschmitzten Lächeln verabschiedet sich Kugelstoßerin Christina Schwanitz in eine längere Pause. © dpa

Es dauerte nur eine Frage der Journalisten, bis die Neuigkeit aus ihr heraussprudelte. „Ich bin schwanger.“ Christina Schwanitz schaute verschmitzt in die Runde und grinste. Die Freude war ihr anzusehen. Die für ihre offenen Worte bekannte Kugelstoßerin hätte sich beinahe noch verplappert. „Im Juli sollen sie kommen“, sagte Schwanitz im Überschwang. Sie? Mehrzahl? Zwillinge? „Vielleicht. Das ist privat. Hauptsache gesund und alles dran.“

Denn viel wichtiger ist, ihr geht es gut genauso wie dem Nachwuchs. „Sonst würde ich ja keine Wettkämpfe machen“, sagte sie: „Man muss der Natur aber seinen Lauf geben und sagen: Jetzt bin nicht mehr ich im Vordergrund, sondern der neue Erdenbürger.“

Die deutschen Hallen-Meisterschaften in Leipzig waren Schwanitz’ vorerst letzter Wettkampf, und was kann es Schöneres geben, als sich mit einem Titel in die Babypause zu verabschieden. Allein an ihrer Leistung war ihr bisher die Schwangerschaft nicht unbedingt anzumerken. Mit ihren 18,50 Metern liegt sie zwar deutlich hinter ihrer Bestleistung zurück, das war allerdings auch einem sechswöchigen Bundeswehr-Lehrgang im Herbst geschuldet.

„Ich weiß es natürlich schon einige Zeit länger. Da war es manchmal nicht so einfach, Ergebnisse von Christina im Moment zu erklären“, sagt Sven Lang, der nun mit David Storl nicht nur einen jungen Vater, sondern auch eine werdende Mutter in seiner Trainingsgruppe hat. „Mit 31 Jahren kann man auch mal Mutter werden“, findet der Trainer. Man kann es Sven Lang auch nicht verdenken, dass er in olympischen Zyklen denkt: „Wenn Christina noch mal versuchen will, eine Olympia-Medaille zu gewinnen“, sagt er, „dann ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt“. Läuft alles gut, könne die Athletin aus Thum im Herbst mit dem Aufbautraining beginnen und schon im nächsten Sommer bei der Heim-EM in Berlin wieder im Ring stehen. „Na sicher. Eine EM im eigenen Land ist natürlich etwas Besonderes“, meint Schwanitz.

Das Fernziel sind die Sommerspiele 2020 in Tokio. Denn noch fehlt der Sportlerin des Jahres 2015, die ansonsten so ziemlich alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt, eine Olympiamedaille. In der vorigen Saison hatte sie mit einer Schulterverletzung und Kniebeschwerden zu kämpfen. In Rio wurde sie als Mitfavoritin am Ende Sechste, nachdem sie zuvor noch einem schweren Schicksalsschlag hatte verkraften müssen. In ihrer erst kürzlich veröffentlichten Autobiografie „Es ist doch nur Kugelstoßen“ hatte Schwanitz verarbeitet, dass einen Tag vor dem Wettkampf in Rio ihre beste Freundin verstorben war.

Im Moment denkt Schwanitz an die nächsten Monate und ihr neues, aufregendes Leben. Das kleine Glück kann Trainingskollege David Storl schon seit zwei Wochen genießen. Seine Freundin Marie brachte am 5. Februar Sohn Jaro auf die Welt, nur wenige Stunden später trat er in seiner Geburtsstadt Rochlitz zum Meeting an – und gewann mit 21,37 Metern.

In Leipzig kam er als souveräner Sieger auf 20,98 Meter – und ärgerte sich über die langen Wartezeiten während des Wettkampfs. „Das ist ärgerlich. Ich bin überhaupt nicht in den Rhythmus gekommen, da die Stöße sich nicht aufeinander aufgebaut haben“, monierte der Wahl-Leipziger. Auch Trainer Lang stand mit einem „200er-Puls“ an der Bande und schimpfte: „Das war eine Katastrophe. Ich musste Storli motivieren, dass er nach dem ersten Versuch nicht seine Tasche packt.“

Am Montag reisen sie zur EM-Vorbereitung nach Kienbaum. Christina Schwanitz bleibt die Reise an den für sie ungeliebten Trainingsort erspart. Die werdende Mutter wird sich Zuhause die nächsten Wochen mit Fitnesstraining noch fit halten (mit sid).

