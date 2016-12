Als Stadträte noch Beutelmacher waren Der Umzug des Archivs brachte die älteste Urkunde zur Ratsgründung ins Bewusstsein.

700 Jahre Geschichte – Stadtarchivar Tom Lauerwald und Oberbürgermeister Olaf Raschke mit der Urkunde, in der erstmals ein Meißner Rat erwähnt worden ist. © Claudia Hübschmann

Im Jahr 1316 war Meißen schon eine bedeutende Stadt – sie zählte damals zwischen 800 und 1 200 Einwohner, wie Tom Lauerwald erzählt. Damals wohnte das Gros der Menschen auf dem Lande, aber Meißen, am Fuße des Burgberges, war schon eine ansehnliche Ansammlung von Häusern, die Stadt hatte das Marktrecht und natürlich einen Rat. Dessen allererste Erwähnung findet sich auf einem Stück Pergament, also zum Schreiben bearbeiteter Tierhaut, das der Stadtarchivar zeigt.

„Wir haben 78 mittelalterliche Dokumente, und dieses hier ist das älteste.“ Wäre nicht die schöne ebenmäßige Schrift – sogenannte gotische Minuskeln – und das große, prachtvolle Siegel, man könnte meinen, es handele sich um ein belangloses Stück Papier. Und das scheint es auf den ersten Blick ja auch zu sein. Denn der Gegenstand der Urkunde mutet dem heutigen Betrachter banal an. In dem Schriftstück geht es um eine steuerliche Bevorteilung des Freiberger Dominikanerordens, der in Meißen nahe der Frauenkirche eine Niederlassung, ein sogenanntes Terminierhaus, betrieb.

„Die übliche Besteuerung wurde den Mönchen wohl im Interesse der Förderung des städtischen Lebens erlassen“, so Archivar Lauerwald. Dass, was diese Urkunde zu einem wichtigen Dokument der Meißner Geschichtsschreibung macht, ist jedoch nicht der Entschluss als solcher, sondern vielmehr der namentlich genannte Rat. Von zwölf Ratsherren und Schöffen ist hier die Rede, die als sogenanntes Zwölferkollegium den damaligen Rat der Stadt bildeten und politische und richterliche Macht besaßen. „Ein Bäcker, ein Beutelmacher, ein Fleischer und ein Kürschner sind namentlich genannt.“ Das Ratskollegium sei Ausdruck des Strebens des Bürgertums nach Emanzipation von geistlichen und weltlichen Herren, so der Archivar weiter.

Dem waren bis weit ins 19. Jahrhundert allerdings enge Grenzen gesetzt. „Die Macht des Rates hörte an den Stadtmauern auf“, sagt Historiker Matthias Donath. Bei den Burggrafen und bei den Markgrafen hatte der Rat nichts zu melden. Natürlich kann man im Meißener Rat einen Ansatz demokratischer Mitbestimmung sehen, aber, „das Wahlrecht war auf eine ganz kleine Gruppe von Menschen beschränkt“, so Donath.

Über Jahrhunderte hinweg dominierten Handwerker und da vor allem die Fleischer und Tuchmacher die Meißener Räte. „Erst mit der Städteordnung von 1834 entsteht so etwas wie eine moderne Kommunalverwaltung. Dennoch ist die 700 Jahre alte Urkunde als „ein frühes Zeugnis praktizierter städtischer Selbstverwaltung und Selbstbestimmung zu sehen“, sagt Donath. „Die Bürgerschaft entwickelte aus sich selbst heraus Organisationsformen, welche die Interessen der Stadt auch gegenüber dem in Meißen residierenden Landesherren und dem Burggrafen vertraten.“ Insofern sei das Pergament nicht einfach nur altes Zeug, ergänzte der langjährige Meißener Hochbauchef Georg Krause. „Das ist ein Stück unserer Identität.“

Bis zum Sommer kommenden Jahres sollen die städtischen Archive vom Burgberg bzw. vom Kleinmarkt in die Rote Schule umgezogen sein, wo ein modernes Archiv gebaut worden ist.

