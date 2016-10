Als Sowjetoffizier in Riesa Anstelle der abgerissenen Kaserne sollen Wohnhäuser entstehen. Ein früherer Fähnrich erinnert sich.

Andree Nelasyi war vier Jahre lang in Riesa stationiert. Als Fähnrich bekam er pro Monat 110 Rubel und gut 300 Mark Sold. Aus der Zeit hat er keine Fotos von der Kaserne: Private Fotografien waren streng verboten.

Riesa. Graue Kasernen, verschlossene Tore, lange Lkw-Kolonnen: Diese Bilder haben Jahrzehnte lang das Stadtbild von Riesa geprägt. Jetzt wurden die von der Roten Armee genutzten Gebäude an der Kasernenstraße abgerissen – um Platz für Einfamilienhäuser zu schaffen. Nun erinnert kaum noch etwas an eine Welt, in die der normale Riesaer kaum einen Einblick bekam: die Garnison der sowjetischen Streitkräfte, die bis 1993 ganze Straßenzüge belegte.

Einer der Soldaten war Andree Nelasyi, der 1986 bis 1989 in Riesa diente. „Ich habe vier Jahre lang ein Zimmer in einer Baracke bewohnt. Sie stand dort, wo jetzt die Arbeitsagentur ist.“ Auch an die jüngst abgerissene Kaserne hat der Offizier Erinnerungen. „Endlose Flure gab es da, von denen rechts und links Zimmer mit Doppelstockbetten abgingen.“ Während das Garde-Panzerregiment in Zeithain untergebracht war – in der Gohrischheide, die schon dem Königreich als Truppenübungsplatz diente – waren die Infanteristen der 9. Panzerdivision in Riesa stationiert. „Ich war froh, in die schöne Stadt zu kommen, nicht in die Pampa“, erinnert sich der Russe.

Ohnehin galt es als das „große Los“, als Sowjetsoldat Mitte der 80er in die DDR kommandiert zu werden. Aussuchen habe sich das ohnehin keiner können. Nach der Ausbildung zum Sergeant in der Nähe von Moskau hätten sich Nelasyj und seine Kameraden vor allem vor Offizieren in Wüstentarn-Uniform gefürchtet. „Die größte Angst war, in den Krieg nach Afghanistan verlegt zu werden.“ Voller Ungewissheit sei man ins Transportflugzeug gestiegen. „Irgendwann rief jemand: Ich sehe rote Dächer – wir fliegen nach Westen!“ Der Westen stellte sich für den damals knapp 20-Jährigen als Kaserne in Karl-Marx-Stadt heraus. Dort begann er seinen Dienst in der DDR – und hängte freiwillig drei Jahre dran, um Offizier zu werden. „Zuhause wartete nur ein graues Leben als Traktorist in der LPG auf mich.“ Nach einem Lehrgang im Forst Zinna bei Berlin sollte es zurück zur Einheit nach Karl-Marx-Stadt gehen. „Aber als ich am Bahnhof aus dem Zug stieg, sah alles ganz anders aus“, erinnert sich Nelasyi. Wie sich herausstellte, war er Opfer einer Verwechslung geworden: Ein gleichnamiger Sowjetsoldat war statt nach Riesa nach Karl-Marx-Stadt transportiert worden, er selbst nahm unfreiwillig den umgekehrten Weg. Der Versuch, das Missverständnis rückgängig zu machen, ging schief. „Wegen mir wollte man keinen aufwendigen Umtausch organisieren.“

So wurde aus dem Russen ein Riesaer, der einen Trupp Soldaten kommandierte und auf dem Truppenübungsplatz dafür zuständig war, Ziele für die Schießübungen aufzubauen und instand zu halten. „Ich musste ständig Sperrholz und Pappe organisieren, um die völlig zerschossenen Ziele zu reparieren.“ Wenn das dauerte, gab es Ärger: Höhere Offiziere wurden unwillig, wenn es Verzögerungen gab.

Eine andere Herausforderung war das Sprachenwirrwarr bei der Roten Armee, die sich aus zahllosen Völkern der Sowjetunion zusammensetzte. Viele seiner Untergebenen sprachen kein Wort Russisch. „Wenn ich einem Kirgisen einen Befehl geben wollte, musste ich mich erst einem Usbeken verständlich machen, der sich halbwegs mit dem Kirgisen verständigen konnte.“ Dazu seien bei der Infanterie oft die schlichtesten Männer aus abgelegenen Bergdörfern gelandet, die kaum eine Schule kannten. „Da gab es einen, der bekam Panik, weil im Schützenpanzer seine Mütze mit ihm redete: Dabei war das nur das in die Panzerhaube eingebaute Funkgerät.“

Gleichzeitig mussten die Soldaten viel mitmachen. Andree Nelasyi erinnert sich gut daran, wie es ist, einen Tag lang als Posten an einer Kreuzung zu stehen, um Kolonnen einzuweisen. „Laut Plan sollte der Dienst nur fünf, sechs Stunden dauern, bis einen der letzte Lkw aufsammelte. Wenn es aber einen Unfall oder eine andere Verzögerung gab, wurde schnell ein ganzer Tag daraus.“ Und auch sein eigener Dienst hätte sich bald noch um ein paar Jahre verlängert, wenn er nicht im Herbst 1989 verbotenerweise mit einigen Kameraden im Haus der Stahlwerker Bier getrunken hätte – und mit Riesaer Arbeitern ins Gespräch gekommen wäre. „Die sprachen von Demos in Leipzig und wollten wissen, ob wir im Zweifel auf sie schießen würden.“ Da wurde ihm klar, warum in Riesa zu der Zeit Ausgangsverbot für einfache Soldaten galt und die Fahrer des Kriegswaffendepots Urlaubssperre hatten. „Wir haben gefürchtet, dass es zugeht wie 1956 in Ungarn.“

Obwohl es für den Fähnrich erhebliche finanzielle Einbußen bedeutete, nahm er seinen Abschied aus der Armee – und musste als Erstes in die zerfallende Sowjetunion zurück, obwohl er längst eine Freundin in Riesa hatte. Zuhause gab es das Angebot, für reichlich Lohn beim Aufräumen in Tschernobyl mitzumachen. Das lehnte Nelasyi ab – arbeitete wieder für wenig Geld in der LPG, um später ein Tierarztstudium fortzusetzen. Der Liebe wegen ging er einige Jahre später zurück nach Riesa, wo er die Stadt nach der Wende kaum wieder erkannte. Weil sein Tierarzt-Diplom in Deutschland nichts gilt, hielt er sich mit ABM-Maßnahmen über Wasser, etwa im Museum. Heute arbeitet der 50-Jährige in Riesa als Ergotherapeut – und hat seinen Wunschberuf gefunden. „Aber wenn ich bei den abgerissenen Kasernen vorbei laufe, denke ich oft an meine Jugend zurück.“

