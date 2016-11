Als Rentner weiter für Patienten da Mit drei Wünschen hat sich Hansjörg Oehmig offiziell von der Helios-Klinik verabschiedet.

Nach fast genau 40 Jahren Dienst im Krankenhaus in Leisnig hat Hansjörg Oehmig am 1. Dezember seinen ersten Tag als Rentner. Ein wenig nachdenklich stimmte ihn das gestern schon. Viel Zeit zum Grübeln bleibt angesichts vieler Ehrenämter nicht. Außerdem: Mindestens im nächsten halben Jahr bleibt er den Patienten in der Helios-Klinik als Arzt erhalten. Nur mit Ausruhen wird es in nächster Zeit also noch nichts. © André Braun

Ein Projekt, das er sich für die Rente aufgehoben hat, kramt Hansjörg Oehmig nicht hervor. Mit seiner Flugangst will er weder Gleitschirmpilot werden noch auf Weltreisen gehen. Er zeigt sich genügsam, freut sich darauf, mit seiner Frau mal spontan ein verlängertes Wochenende unterwegs sein zu können. Das ging als leitender Oberarzt und stellvertretender Chef der Inneren Abteilung des Helios-Krankenhauses Leisnig nicht. Fünf Monate nach seinem 65. Geburtstag ist am Mittwoch Oehmigs letzter offizieller Arbeitstag gewesen. „Ein bisschen komisch ist das schon“, gab er zu.

Eher ungewöhnlich ist für heutige Verhältnisse, dass Oehmig als Arzt nur einen Arbeitgeber hatte: das Krankenhaus in Leisnig. Dass bei der Privatisierung damals die Wahl auf Helios gefallen ist, sieht der Leisniger immer noch als die richtige Entscheidung.

Genauso verhält es sich mit seiner Berufswahl. Hansjörg Oehmig ist in Döbeln aufgewachsen, zur Schule gegangen und hat beim Roten Banner Maschinenbauer gelernt. Dem Abitur mit Ausbildung folgte die Armeezeit. Dass er studieren wollte, war dem jungen Oehmig schon klar. Lehrer oder Musiker waren Favoriten. Die Nachbarn seiner Eltern hätten ihn dann allerdings bei einer gemütlichen Stollenprobe davon überzeugt, dass Mediziner das Richtige für ihn sei. „Stimmt“, meint der Arzt heute rückblickend. „Ich bin das gern.“ Kranksein hat er sich selbst kaum zugestanden, Überstunden nie aufgeschrieben. Auch die internistische Orientierung, die Fachausbildung auf diesem Gebiet, war für Oehmig rückblickend richtig. „Ich rede gern und kann in diesem Bereich mit den Menschen sprechen.“ Chirurg sei nicht sein Metier gewesen. Die Arbeit mit der Diagnosetechnik liege ihm. Die Diagnostik selbst bezeichnet er als schwierig, aber sehr interessant.

Viele Patienten betreut Oehmig schon über Jahre. Das haben Krankheiten auf seinem Fachgebiet so an sich. Daher freut es den Leisniger, dass er im nächsten halben Jahr noch für „seine“ Patienten da sein kann. Er wird dienstags bis donnerstags weiterhin an den Vormittagen im Helios-Krankenhaus Patienten behandeln. So hat er sich einen Übergang in die Rente eigentlich immer vorgestellt. Durch den Weggang einer Kollegin kann die Klinik jetzt auf Oehmigs Wunsch eingehen.

Drei Wünsche hat der 65-Jährige an seinem offiziell letzten Arbeitstag. Er hofft, dass die Politik erkennt, dass der Fortschritt der Medizin sich auf das Alter der Menschen auswirkt. „Es muss in den Köpfen ankommen, dass die Pflegebedürftigkeit zunimmt und dafür mehr Mittel fließen müssen“, sagte er. Bei aller Technisierung, so wünscht er sich als nächstes, sei es wichtig, dass die Menschen weiterhin miteinander sprechen. Und auch einen persönlichen Wunsch gönnt sich Oehmig: bei den kleinen Zipperlein, die auch er hat, gesund zu bleiben.

Außer seinen Patienten bleibt der Leisniger seinen Hobbys – dem Karneval und dem Organisieren der Benefiz-Gala – treu. Als Stadtrat ist er auf ein Vorwärtskommen Leisnigs bedacht, freut sich, dass ein Hospiz gebaut werden kann. Dass er auch da irgendwann seine Erfahrungen als Mediziner einbringt, schließt er nicht vollkommen aus. Mit Sicherheit gefiele ihm das besser, als die Liste mit Liegengebliebenem abzuarbeiten: Keller und Garage aufräumen sowie ein Vogelhäuschen bauen.

