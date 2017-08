Als Piraten im Zauberwald Die Mädchen und Jungen der Kirchgemeinde verlebten schöne Tage im Zittauer Gebirge. Die Kinderrüstzeit war ein Erfolg.

Ganz viel piratenblau – die Mädchen und Jungen aus Oßling und Umgebung verlebten schöne Ferientage. © Klaus-Dieter Baer

Unter dem Motto: „Seefahrer und Entdecker“ fand die diesjährige Oßlinger Kinderrüstzeit in Lückendorf im Zittauer Gebirge statt. 42 Kinder und zehn Mitarbeiter der Kirchgemeinde erlebten eine sehr schöne und intensive gemeinsame Zeit beim Spielen, Wandern, Singen, Basteln und der Bibelarbeit. Die Mädchen und Jungen bastelten mit sehr viel Fingerspitzengefühl einen Leuchtturm, eine Schatzkiste und mit Perlen wurden Armbänder und Tiere gefertigt.

Mit Paulus befasst

Bei der Bibelarbeit befassten sich die Teilnehmer vor allem mit Paulus und wie er zu Gott fand und sprachen über seine Missionsreisen. Einige Kinder haben ihren Schatz fürs Leben gefunden und ihr Leben Gott anvertraut. Die Gruppe wanderte auf den Sommerberg an der tschechischen Grenze und führten ein Nachtgeländespiel durch, wo es eine vergrabene Schatzkiste mit vielen Gold- und Edelsteinen mithilfe einer alten zerteilten Piratenlandkarte zu finden, galt.

Köstliches aus der Kombüse

Als waschechte Piraten schaute man sich auch einen Piratenfilm an und verspeiste jede Menge Popcorn und Cola aus der Kombüse, die in dieser Woche köstlich mit leckeren Speisen verwöhnte. Auch eine Fahrt in den Abenteuerfreizeitpark Kulturinsel Einsiedel bei Görlitz stand auf dem Programm, wo die Teilnehmer auf der Bühne die neuen Seefahrerlieder vorstellten. Man erlebte einen wunderschönen Tag im Zauberwald, in alten verlassenen Schlössern und tastete sich durch Röhren und Labyrinthe.

Beim Abschlussgottesdienst in der Oßlinger Kirche stellten die Teilnehmer der Kinderrüstzeit der Kirchgemeinde, Freunden, Muttis, Vatis, Omas und Opas die Seemannslieder vor und berichtete von den Seeabenteuern. Eine erlebnisreiche schöne Woche ging zu Ende und alle Teilnehmer möchten sich bei allen bedanken, die mit Spenden, mit Gebet und ihren ganz persönlichem Engagement die Rüstzeit unterstützt haben.

