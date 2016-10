Als in Leisnig noch Lava blubberte Einen Kilometer dick ist das Vulkangestein, auf dem die Burg thront. Nicht nur heimisches Gestein lässt sich im Park finden.

Der Geologe Dr. Frank Junge steht am Fuße der Burg Mildenstein. An dem Sporn lässt sich die geologische Erdgeschichte der letzten Jahrtausende ablesen. Die vermeintlichen Risse beispielsweise sind sogenannte Fließtexturen. Foto: André Braun © andré braun

Vor 280 Millionen Jahren bebte und dampfte zwischen Rochlitz und Torgau die Erde. Lava blubberte, Gesteinsbrocken und Asche flogen in die Luft und setzten sich wieder am Boden ab. Mehr als einen Kilometer hat sich das Gemisch stellenweise aufgetürmt. Zu sehen ist es heute noch: Auf ihm thront die Burg Mildenstein. „Hier ist das Zentrum des größten vulkanischen Verbreitungsgebietes Mitteleuropas“, erklärt Frank Junge. Der Doktor der Geologie hat sich am Sonntag gemeinsam mit Interessierten rund um die Burg auf die Spur der Steine begeben.

Leisniger Quarzporphyr ist ein echtes Vulkanitgestein. Rochlitzer Quarzporphyr ist am weitesten verbreitet, weil in diesem Gebiet die Haupteruption stattgefunden und sich dementsprechend viel Glutwolke abgesetzt und verdichtet hat, so Junge.

Der Rochlitzer Berg sei seit 82 Millionen Jahren der einzig echte Berg. „Der 353 Meter hohe Aschenkegel ist der höchste, noch erhaltene Punkt in dem 80 mal 50 Kilometer großen, ehemaligen Vulkangebiet“, erklärt Junge. Rund um den Aschenkegel hat sich das einmalige Gestein namens Quarzporphyrtuff gebildet. Nach einem Ausbruch hat sich die Asche gesetzt. In dieser waren Hohlräume mit Gas. Das ist entwichen. Die Hohlräume hat es zum Teil verpresst, sodass das Gestein nicht wie ein Schweizer Käse aussieht. Aufgrund seiner besonderen Eigenschaften – hart, aber dennoch leicht zu bearbeiten – ist das Gestein ein beliebter Baustoff in der Region. So ist beispielsweise der Torbogen der Burg Mildenstein aus diesem Material gefertigt.

Die sanierten Mauern im Park sind Bruchsteine aus Leisniger Quarzporphyr. Am Wegesrand liegen kleinere, rundgeschliffene Steine. Die Findlinge sind während der Eiszeit aus Skandinavien in die Region gedrückt worden. Es ist ein Feuerstein dabei. Er ist ein Merkmal für Gletscheraktivität, sagt Frank Junge.

Er steigt mit seinen Gästen die Treppen hinab nach Tragnitz. Der Felsen ist eine Art geologisches Geschichtsbuch. Es sind deutliche Streifen erkennbar. Es handelt sich um sogenannte Fließtexturen. „Man sieht, wo die Minerale abgelagert sind“, erklärt Junge. Jedes Lava- beziehungsweise Schmelzgestein, das abkühlt, weise die Klüfte, wie sie die Experten auch bezeichnen, auf. Dass der Sporn, auf dem die Burg steht, eines Tages von der Mulde unterspült wird, hält der Geologe für ausgeschlossen. „Die Burg steht relativ sicher und fest. Zu DDR-Zeiten gab es eine Untersuchung, weil Rutschungen befürchtet wurden. Erkundungen haben das widerlegt“, so Junge.

zur Startseite