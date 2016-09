Als Hunderte Flüchtlinge kamen Vor einem Jahr bekam Bischofswerdaer eine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. Die SZ schaut gemeinsam mit Bischofswerdaern auf die bewegte Zeit zurück.

Zwei Männer aus dem Irak schauen am 18. September 2015 aus dem Fenster einer Produktionshalle der früheren Dresdner Herrenmode in Bischofswerda. Die Halle, die seit der Werksschließung leer stand, war nur Stunden zuvor zur Notunterkunft für Flüchtlinge umgerüstet worden © Steffen Unger

Ein Jahr nach Eröffnung der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Bischofswerda steht die dafür umgerüstete Werkhalle der früheren Dresdener Herrenmode wieder leer. Es gebe Gespräche mit Mietinteressenten, sagte Eigentümer Dr. Jakob Gonczarowski auf Anfrage. „Was letztendlich aber zählt, sind nur die Verträge“, ergänzte er. In der Zeit vom 17. September 2015 bis zum 30. Juni dieses Jahres lebten insgesamt rund 2 600 Flüchtlinge in der Werkhalle. Nach Schließung der Erstaufnahme Ende Juni hat Jakob Gonczarowski die Immobilie wieder übernommen – in sauberem und baulich einwandfreiem Zustand. Für Umbauten, die für die Unterbringung von Flüchtlingen nötig waren, sei er von der Landesdirektion zu einem fairen Preis entschädigt worden, sagte Jakob Gonczarowski.

So erinnern sich Bischofswerdaer an den Zuzug der Flüchtlinge zurück 1 von 8 weiter Plötzlich war alles hautnah Zuerst gab es die Fernsehbilder von den Tausenden hilfsbedürftigen Kindern, Frauen, Männern. Da schien das Problem noch weit weg. Plötzlich aber war alles hautnah – eine Erstaufnahmeeinrichtung in Bischofswerda! Ich fragte vor Ort nach, ob Hilfe gebraucht würde – und auf einmal war ich Vollzeit-Mitarbeiterin beim DRK und schon fünf Wochen später Teamleiterin für soziale Betreuung und Deeskalation. Michaela Hanisch, ehem. DRK-Mitarbeiterin Flüchtlingsambulanz vor Ort Am ersten Tag wurde ich als Notarzt wegen eines schwer kranken Kleinkindes angefordert. Eine medizinische Versorgung der bis zu 800 angekündigten Flüchtlinge hätte aus meiner Sicht den Rettungsdienst und unser Krankenhaus total überfordert. Da staatlicherseits keine medizinische Sicherstellung geregelt war, organisierte ich mit Krankenhaus- und niedergelassenen Ärzten eine „Flüchtlingsambulanz“ vor Ort. Oberarzt Dr. Robert Hofmann, Notarzt Waffenexporte verbieten Ich konnte mich von Anfang an sehr gut in die Lage der Flüchtlinge hineinversetzen, da ich selbst in Deutschland einen Asylantrag gestellt habe. Viele Menschen erlebten in ihren Heimatländern und auf der Flucht unermessliches Leid, verloren zum Teil Familienmitglieder. Würde es keine Kriege geben, gäbe es weniger Flüchtlinge auf der Welt. Die Uno muss und kann den Verkauf von Waffen verbieten. Halimeh Ibrahim, eine Libanesin in Biw Sofort und kompromisslos geholfen Als unproblematisch empfand ich die Situation damals. Weil wider Erwarten kaum Probleme zwischen den neu angekommenen und den „alten“ Bischofswerdaern aufkamen. Dank vieler Menschen, die wie unsere Gruppe „Schüler für Flüchtlinge“ sofort und kompromisslos halfen. Wir organisierten einen „Bunten Konzertabend“ mit Flüchtlingen, dem noch viele Aktionen folgten. Hannah Strewe, Abiturientin Gegen den Kleingeist Es machte mich traurig, dass Kleinglaube und -geist die Menschen verleiten, mit verbaler und körperlicher Gewalt ihren vermeintlichen „bürgerlichen Frieden“ zu verteidigen. Daher habe ich gemeinsam mit den Kirchgemeinden und der Initiative „Bürger.Macht.Ideen.“ Begegnungen mit den Flüchtlingen initiiert. Das war für mich selbstverständlich, und die große Hilfsbereitschaft des überwiegenden Teils der Bischofswerdaer hat mich mitgerissen. Norman Reitner, Bischofswerdaer Bürger Eine tickende Zeitbombe Einige Tage nach Eröffnung der Erstaufnahme standen die ersten Eltern mit ihren Kindern vor der Freizone . Sie wurden freundlich aufgenommen. Es dauerte nicht lange, bis die Eltern uns vertrauten und ihre Kinder allein kommen ließen. Sie integrierten sich recht schnell. Der jetzige Zustand in der Flüchtlingssituation kommt mir wie eine tickende Zeitbombe vor. Die Flüchtlinge sind immer noch in großer Zahl da, werden in der Türkei nur „geparkt“. Ulrika Klein , Leiterin des Offenen Treffs Freizone Die Mentalität verstehen Eine Aufgabe war, die Neuankömmlinge mit unseren Gesetzen und Verhaltensregeln vertraut zu machen. Und wir mussten uns mit ihrer Mentalität beschäftigen, um sie zu verstehen und auf sie einzuwirken. Viele Angebote mit Vereinen und Ehrenamtlichen wurden organisiert, um die Flüchtlingen aus der großen Fabrikhalle zu holen. Denen zu helfen, die aus Verzweiflung ihre Heimat verlassen, ist wichtig. Man sollte aber auch die Fluchtursachen bekämpfen. Joachim Clemens, damals Leiter OB-Büro Die Hilfsbereitschaft war toll Unser Kreisverband ist eine Gemeinschaft für und von Menschen unabhängig von ihrer Herkunft. Deshalb war es für uns selbstverständlich zu helfen. Es war toll zu sehen, wie viele Menschen Sachspenden bei uns abgaben. Einige sind extra noch mal los, um Windeln für die Flüchtlingskinder zu kaufen, da diese besonders dringend gebraucht wurden. Durch den großartigen Zusammenhalt in der Stadt konnten wir diese Herausforderung erfolgreich meistern. Romy Pietsch, stellv. Chefin VS-Kreisverband

Mit der Eröffnung einer großen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge kamen vor einem Jahr auch große Herausforderungen auf die Stadt zu. Bei den Einheimischen wuchs die Angst vor Überfremdung und Unsicherheit. Es gab Demonstrationen, aber nur wenig Gewalt und kein zweites Heidenau. Denn praktisch auch über Nacht hatten Menschen von hier zusammen mit Stadt und Polizei aus vermeintlichem Chaos ein überschaubares, überraschend friedliches Miteinander gemacht. Jetzt droht in Bautzen die Lage zu eskalieren. Zu jenen, die in der Kreisstadt mitmischen, gehört die Gruppe „Widerstand Bischofswerda“. Im Mai hatte sie in unserer Stadt zu einer Anti-Asyl-Kundgebung aufgerufen. – Die SZ bat Bischofswerdaer, die in der Erstaufnahme halfen, jetzt um ihre Erinnerungen an die dramatischen Tage vor einem Jahr und ihre Sicht auf die Welt von heute.

