Als Hollywood Herrn Hitler half Der Historiker Ben Urwand enthüllt einen schmutzigen Deal zwischen der amerikanischen Traumfabrik und den Nationalsozialisten.

Hitler mit Hund © dpa

Adolf Hitler war ein großer Filmfreund. Allabendlich ließ er sich ins Reich der Fantasie entführen. Produktionen aus Hollywood schätzte der „Führer“ ganz besonders; amerikanische Filme waren den deutschen in Sachen Aufwand und handwerklicher Professionalität schon damals weit überlegen. Allerdings wurden sie auch unverhohlen zu Propagandazwecken genutzt. Das gefiel Hitler naturgemäß weitaus weniger, da sich die Stimmungsmache zumeist gegen Deutschland richtete. Das änderte sich seltsamerweise beinahe schlagartig, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen.

In seinem nun auch auf Deutsch erschienenen Buch „Der Pakt“ enthüllt der amerikanische Historiker Ben Urwand das komplexe Beziehungsgeflecht zwischen der Filmindustrie und der deutschen Regierung. Er weist nach, dass der Mythos vom Antifaschismus Hollywoods nur zum Teil der Wahrheit entspricht, denn bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs haben sich die großen Studios auf einen schmutzigen Deal mit den Nazis eingelassen.

Die Macht des Konsuls

Damit befanden sie sich zwar in prominenter Gesellschaft; von IBM bis zu General Motors stellten auch andere US-Konzerne Profit über Prinzipien. Aber Kinofilme sind keine Ware. Sie vermitteln Werte, Ideen und Kultur. Hinzu kommt, dass Gründer und Chefs der wichtigsten Produktionsfirmen – William Fox, Louis B. Mayer (MGM), Adolph Zukor (Paramount), Harry Cohn (Columbia), Jack und Harry Warner – aus Europa emigrierte Juden waren.

Detailliert belegt Urwand, wie der Einfluss der Nazis an der amerikanischen Westküste immer größer wurde. Ihr Druckmittel war rein wirtschaftlicher Natur: Deutschland war schon damals einer der wichtigsten Absatzmärkte für Hollywood, pro Jahr starteten im Schnitt vierzig US-Produktionen in den hiesigen Kinos. Die Drohung, das nationalsozialistische Regime werde die deutschen Vermögen sämtlicher amerikanischer Produzenten konfiszieren und ein komplettes Embargo gegen alle US-Produktionen verhängen, führte zu einer bizarren Verschiebung der Machtverhältnisse: Einflussreichster Mann in der „Traumfabrik“ war keiner der legendären Studiobosse, sondern der deutsche Konsul von Los Angeles. Es gelang ihm nicht nur, das Bild Deutschlands in den Filmen freundlicher zu gestalten, er unterband sogar komplette Produktionen.

Das erste Exempel hatten die Nazis bereits statuiert, als sie noch gar nicht an der Macht waren: „Im Westen nichts Neues“ lief 1930 gerade mal eine Woche in den deutschen Kinos. Auf Druck des Auswärtigen Amts war die mit dem Oscar ausgezeichnete Verfilmung von Erich Maria Remarques gleichnamigem Antikriegsroman bereits um ein Drittel gekürzt worden, aber SA-Mitglieder sorgten mit Stinkbomben und Tumulten dafür, dass die Vorführungen reihenweise abgebrochen wurden. Der Film war eine Produktion von Universal Pictures, dem ersten großen Hollywoodstudio, dessen Gründer der 1884 nach Amerika ausgewanderte Jude Carl Laemmle aus dem oberschwäbischen Laupheim war. Er hatte großen Anteil daran, dass viele Juden rechtzeitig aus Deutschland fliehen konnten; trotzdem war er bereit, auf Druck der Nazis diverse Universal-Filme zu ändern und keine Fortsetzung zu „Im Westen nichts Neues“ zu produzieren.

Auch Fox, United Artists und RKO versicherten umgehend, bei Filmen mit Bezug zu Deutschland eng mit dem deutschen Konsul in Hollywood zusammenzuarbeiten. Dessen erklärte Aufgabe wiederum war es, die Studios für das deutsche Nationalgefühl zu sensibilisieren und Projekte mit „Hetzfilm“-Problematik bereits im Keim zu ersticken. Das einzige Unternehmen, das sich zunächst querstellte, war Warner Bros. Als es sich weigerte, die vom Filmkonsul inkriminierten Passagen in einem Drama über britische Soldaten in einem deutschen Kriegsgefangenenlager („Captured“) zu entfernen, hatte dies empfindliche wirtschaftliche Einbußen zur Folge. Die Erkenntnis, dass die Nazis ihren Drohungen Taten folgen ließen, war den anderen Studios eine Lehre: Erst verschwanden die Anfeindungen aus den Filmen, dann die jüdischen Figuren, zuletzt die jüdischen Schauspieler. Dass die deutschen Dependancen der Hollywoodfirmen schließlich auch einen Großteil ihrer jüdischen Vertriebsmitarbeiter entließen, ist da kaum noch überraschend. 1938 erstellten die Nationalsozialisten eine schwarze Liste und verlangten ein Beschäftigungsverbot für insgesamt sechzig Filmschaffende, allen voran Emigranten wie Fritz Lang und Ernst Lubitsch.

Welche tief greifenden Folgen die Kooperationsbereitschaft Hollywoods hatte, zeigt das Beispiel des Anti-Nazi-Films „The Mad Dog of Europe“, den ein unabhängiger Produzent 1934 herstellen wollte. Die deutsche Regierung übte enormen Druck auf die großen Studios aus, den diese prompt weitergaben; das Projekt wurde eingestellt. Das gleiche Schicksal widerfuhr der Verfilmung des Romans „It Can’t Happen Here“ („Das ist bei uns nicht möglich“, 1935). Sinclair Lewis entwirft in der Politsatire das Szenario eines faschistischen Amerikas, das unübersehbare Parallelen zur NS-Diktatur trägt. MGM sicherte sich zwar umgehend die Kinorechte, aber das fertige Drehbuch ist nie verfilmt worden.

Kinogeld für die Kriegsmaschinerie

In der bizarrsten Fußnote dieses düsteren Kapitels der Filmgeschichte spielt ebenfalls Metro-Goldwyn-Mayer die unrühmliche Hauptrolle: Weil ausländische Gewinne ab 1933 in Deutschland bleiben mussten, vergab das Unternehmen Darlehen an einheimische Firmen; im Gegenzug erhielt MGM Anteile, die im Ausland verkauft werden durften. Viele jener Betriebe gehörten zur Rüstungsindustrie; auf diese Weise half Hollywood bei der Finanzierung der deutschen Kriegsmaschinerie.

Als die Nazis 1939 mit diesen Waffen Polen angriffen und bald darauf alle amerikanischen Filme in Deutschland verboten wurden, musste Hollywood keinerlei Rücksicht mehr auf deutsche Befindlichkeiten nehmen. In den Jahren 1942 bis 1945 befasste sich über die Hälfte der 1 500 Produktionen mit dem NS-Regime oder dem Zweiten Weltkrieg. Der Mythos vom antifaschistischen Hollywood basiert allein auf dieser Zeitspanne; in der Dekade zuvor waren die Studios Hitlers willige Kollaborateure.

Ben Urwand: Der Pakt. Hollywoods Geschäfte mit Hitler. Theiss-Verlag, 320 Seiten, 29,95 Euro

zur Startseite