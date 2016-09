Als Gymnasiallehrer an der Oberschule Dass er mit seiner Familie weiter in der Region leben kann, ist Uwe Rudolph wichtig. Deshalb lehnte er das erste Angebot der Bildungsagentur ab.

Uwe Rudolph unterrichtet an der Harthaer Oberschule Chemie, Biologie und Französisch. Ausgebildet ist der 31-Jährige als Gymnasiallehrer. Doch in dem Beruf hätte er nur eine halbe Stelle bekommen. © André Braun

Uwe Rudolph ist der Jüngste im Lehrerteam der Harthaer Oberschule. Von dem hebt er sich auch noch in einer anderen Beziehung ab. Er ist ausgebildeter Gymnasiallehrer. Trotzdem unterrichtet er an der Oberschule Biologie, Chemie und Französisch.

Es ist die erste Stelle des 31-Jährigen. Bereits in der zehnten Klasse wusste er, dass er Lehrer werden wollte. „Besonders interessant fand ich schon immer die biologischen Themen“, sagt er. Insgesamt liegen ihm die Naturwissenschaften. In Leipzig hat er Lehramt studiert. Das zweijährige Referendariat absolvierte er am Gymnasium in Burgstädt. Allerdings nur für die Fächer Biologie und Chemie. „Mit dem ersten Staatsexamen kann ich Französisch auch bis zur zehnten Klasse unterrichten“, begründet Rudolph.

Nicht zwischen den Stühlen sitzen

Auf der Suche nach seiner ersten Stelle bewarb sich Uwe Rudolph bei der Bildungsagentur Chemnitz. „Mir war wichtig, dass ich mit meiner Familie weiter hier leben kann“, sagt der junge Familienvater. „Hier“ ist in der Nähe von Mittweida. Tatsächlich erhielt er eine Zusage. Das Angebot beinhaltete eine Stelle am Gymnasium Mittweida mit einer halben Abordnung an die Oberschule Hartha. „Das war mir nicht ganz so lieb. Ich hätte über mehrere Jahre zwischen zwei Stühlen gesessen und ständig hin- und herpendeln müssen“, begründet er. „Ich wollte in einer Schule richtig ankommen.“ Und nicht nur das. Gerade für Biologie und Chemie bedarf es auch einer intensiven Vorbereitung direkt vor dem Unterricht. Die hätte womöglich unter der Splittung gelitten.

Das zweite Angebot gefiel dem jungen Lehrer besser: eine volle Stelle an der Oberschule in Hartha. Dort ist er bereits nach wenigen Wochen richtig angekommen und hat seine Entscheidung nicht bereut. „Ich bin von den Kollegen und der Schulleitung gut aufgenommen worden. Sie vertrauen mir und unterstützen mich“, meint er. Die Arbeitsatmosphäre sei sehr angenehm. Er freut sich darüber, dass die Har-thaer eine verhältnismäßig kleine Schule ist, in der er die Kollegen und Schüler schnell kennenlernt.

Schulleiterin Kerstin Wilde bestätigt, dass sich Uwe Rudolph schnell mit der Oberschule Hartha identifiziert hat. „Er hat ein gutes Händchen in der Zusammenarbeit mit den Schülern“, sagt sie und ist froh, dass er nicht nur teilweise durch die halbe Abordnung, sondern ganz zum Team gehört.

Flexibel in der Vermittlung des Stoffs

Die Unterrichtskonzepte der Oberschule findet Rudolph sehr interessant. Vor allem das Wochenband mit dem Blockunterricht, bei dem die Schüler nach der Mittagspause individuelle Angebote wahrnehmen können. „Dadurch haben auch die Lehrer die Möglichkeit, intensiver mit den Schülern zu arbeiten, egal ob sie Fragen zu Hausaufgaben hätten oder sich ein Thema noch einmal speziell erklären lassen möchten“, so der 31-Jährige. Da wollen die Zehntklässler die Reaktionsgleichungen in Chemie noch einmal üben, die Sechstklässler fragen nach Vokabeln in Französisch und die Fünftklässler wollen mehr über die Fische erfahren, nennt der Lehrer Beispiele. Er ist flexibel in der Vermittlung des Stoffs. „Das ist ein schönes System“, meint Uwe Rudolph.

Sein Vertrag für die Oberschule ist vorerst auf vier Jahre befristet. Wird er dann ans Gymnasium wechseln? „Ich fühle mich hier so wohl. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht“, meint er. Im Moment habe er nicht die Absicht, an eine andere Schule zu gehen, „auch wenn sich eine Tür zu einem Gymnasium öffnen würde“. Prinzipiell sei er für beide Schularten bereit, sagt Uwe Rudolph.

