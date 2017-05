Als Fotos aus der Kaserne noch verboten waren Beim Treffen der Reservisten werden Erinnerungen ausgetauscht. Dieses Mal kamen auch zwei Kompanieführer.

Alle zwei Jahre treffen sich die Reservisten in Döbeln. Sie haben von 1967 bis 68 ihre Grundausbildung in der Döbelner Kaserne absolviert. © André Braun

Sie absolvierte zwischen 1967 und 1968 gemeinsam ihre Grundausbildung in der Döbelner Kaserne. Inzwischen leben die Männer in Orten in ganz Deutschland. Doch alle zwei Jahren treffen sich die Reservisten wieder. So auch am vergangenen Sonnabend im Hotel Bavaria in Döbeln. Über 30 Männer, darunter zwei ehemalige Kompaniechefs, waren gekommen, um sich gemeinsam an früher zu erinnern. „Wir haben Bilder angeschaut, die wir damals heimlich gemacht haben“, erzählt Helmut Lehnertz, einer der beiden Organisatoren des Treffens. Der 68-Jährige lebt in Brösen. 2009 erhielt er einen Anruf von Siegfried Lehmann aus Krefeld. „Er war damals der einzige in der Batterie, der ein Nachthemd getragen hatte. Wir anderen hatten alle einen Schlafanzug an“, erzählt Lehnertz. Gemeinsam haben die beiden Männer übers Internet und die Auskunft via Telefon andere Reservisten von damals ausfindig gemacht. „Das erste Mal waren wir knapp 70 Mann gewesen“, erzählt Lehnertz. Die Reservisten treffen sich alle zwei Jahre. Das jüngste Treffen war bereits das fünfte.

