Als es noch Elternbesuche gab Die Roßweiner Oberschule feiert 125 Jahre. Zum Jubiläum fanden sich ehemalige Mitarbeiter ein - und erinnerten an alte Zeiten.

© andré braun

Mehr als 80 Jahre Lehrerfahrung können Inge Rachner und Gerhard Huhn gemeinsam vorweisen. Die ehemaligen Lehrer der Roßweiner Oberschule gehören zu den rund 40 Gästen, die sich am Sonnabendnachmittag zu Kaffee und Kuchen in der sanierten Einrichtung einfanden.

Anlässlich ihrer 125-Jahr-Feier hatte die Oberschule ehemalige Mitarbeiter aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zu einer Besichtigung sowie gemütlichem Beisammensein geladen. Die Resonanz konnte sich sehen lassen. Einige der Anwesenden hatten bereits in den 1950er Jahren an der Schule unterrichtet. Andere waren extra aus Karlsruhe gekommen, um an dem Fest teilzunehmen. „Ich denke, das zeigt auch, was für ein gutes Klima wir an unserer Schule haben“, meinte Schulleiter Thomas Winter, der während einer kurzen Ansprache große Worte für das sanierte Schulhaus fand. „Das ist ein Riesenerfolg für uns“, so Winter. Vor allem der Chemie- und Technikbereich könnten sich sehen lassen.

Inge Rachner und Gerhard Kuhn ließen sich indes zu Geschichten über ihre Anfangstage hinreißen. „Damals gehörten Elternbesuche noch zum Programm eines Lehrers“, erzählte Huhn. „Wir als Lehrer haben unsere Schüler Zuhause besucht und dort mit den Eltern gesprochen. Ich hatte zu der Zeit eine Klasse vom Lande, bin also mit dem Fahrrad von einem Dorf zum anderen gefahren, meistens so zwei bis drei Eltern pro Runde.“

Warum die Elternbesuche später abgeschafft wurden, können sich die ehemaligen Lehrer nicht erklären. „Es war eine gute Sache, auch mit dem Zeitdruck, den man hatte. Das Verhältnis zu den Schülern und Eltern war ein ganz anderes“, sagte Inge Rachner. Und Gerhard Huhn ergänzt: „Man hat schließlich auch viel aktiver mit den Eltern zusammengearbeitet – und auch mit ihnen gefeiert.“

Das Feiern scheinen die Lehrer indes noch nicht verlernt zu haben. „18 Uhr wird heute bestimmt noch nicht Schluss sein“, witzelt Schulleiter Winter.

Neben dem Treffen der ehemaligen Lehrer und Mitarbeiter hatte die Schule anlässlich ihres Jubiläums am Sonnabendvormittag zudem einen Tag der offenen Tür mit Bastelstraße, Trödelmarkt und Kinderschminken veranstaltet.Unterstützung dafür gab es vom Förderverein.

