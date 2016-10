Als die Ulanen einmarschierten Ein neues Buch zu den sächsischen Ulanen nimmt auch Bezug auf Riesa. Selbst ein Blatterslebener diente dort.

Reiterstandbild vor Oschatzer Kirchtürmen – Ausschnitt aus dem Titelbild des Buches. © Repro/SZ

Der Oschatzer Geschichts- und Heimatverein bereitet für den 2. November eine Buchpräsentation vor, die die Herzen aller Militärhistoriker der Region höher schlagen lassen dürfte. „Erinnerungen an das 1. Königlich Sächsische Ulanen-Regiment Nr. 17“ ist der Titel der Neuerscheinung, der im Thomas-Müntzer-Haus Oschatz, Altmarkt 17, an diesem Tag vorgestellt wird. Dr. Manfred Schollmeyer ist der Autor des392 Seiten und 530 Abbildungen umfassenden Werkes, das noch einen ganz besonderen Inhalt hat: eine CD mit dem Original-Parademarsch des Regiments, aufgenommen 1912 auf Schellack bei Beka-Grand-Record Berlin. 800 Exemplare des Buches erschienen in erster Auflage.

Manfred Schollmeyer, Mediziner im Ruhestand, hat sich der Traditionsforschung zu den sächsischen Ulanen verschrieben, weil sie eng mit der Garnison Oschatz verbunden sind. Aber auch mit Riesa, wo das Ulanenregiment seit seiner Gründung 1867 bis 1870 in Privatquartieren stationiert war. Danach begann bekanntlich der Deutsch-französische Krieg.

Hausbesitzer frohlockten

„Es ist nicht vorgesehen, die glorifizierenden Beschreibungen ehemaliger Militärs über das Ulanen-Regiment von 1870–1871, im Ersten Weltkrieg, aus den Jahren 1891, 1927 und 1931 fortzusetzen oder zu wiederholen“, schreibt der Oschatzer im Vorwort. „Urteile über die Sinnhaftigkeit dieser Kriege sind von der Geschichte, von namhaften Literaten, Publizisten und Politikern längst gefällt worden.“ Schollmeyer geht es um die Bedeutung des Ulanen-Regiments für die Entwicklung der Stadt Oschatz bis zum Ende des Regiments 1919.

In Riesa erhoffte man sich ebenfalls von der Stationierung der zweiten und dritten Eskadron einen wirtschaftlichen Aufschwung. Die Einquartierung von 250 Offizieren, Mannschaften und Pferden war für die Hausbesitzer eine willkommene Einnahmequelle. „Der Enthusiasmus der Bürgerschaft war jedoch gespalten und gelangte folgerichtig bald auf einen Tiefpunkt“, schreibt der Autor über Riesa. Die Stadt blieb nach der vollständigen Stationierung des Regimentes in Oschatz bis 1881 ohne Garnison.

Zu groß für die Husaren

Auch in Großenhain wird die Neuerscheinung für Aufsehen sorgen. Waren doch die Ulanen die Waffenbrüder der Husaren. Im Buch wird zudem an Oskar Clauß aus Blattersleben erinnert, der zu groß war für die Husaren und deshalb zum Militärdienst nach Oschatz kam. Von ihm ist im Großenhainer Museum ein handschriftlicher Lebenslauf erhalten. Auch Clauß’ Uniform bewahrt das Museum auf. Außerdem haben Nachfahren in Blattersleben noch Erinnerungsstücke wie einen Reservistenkrug, ein gesticktes Erinnerungsbild und ein Foto des Ulanen, der bis 1962 lebte.

Das Buch kostet 29,50 Euro und wird zur Buchvorstellung am 2. November verkauft. Erhältlich ist es danach in der Buchhandlung Roscher Oschatz, Lutherstraße 4-6, sowie in der Oschatz-Information am Neumarkt 2.

