Als die Leute noch Karten schrieben Neujahrsgrüße wurden einst per Post verschickt. Doch auch das hatte manchmal Tücken.

Sicherlich aus Unwissenheit wurde auf dieser Ortskarte entgegen der Dienstvorschrift der blaue rechteckige Poststellenstempel direkt auf gedruckt. © Sammlung Matthias Fiebiger

Lommatzsch. Das Verschicken von Karten gilt mittlerweile als altmodisch. In digitalen Zeiten von Handy, Facebook, Whats App werden die Grüße heute zumeist elektronisch verschickt. Das war vor nicht allzu langer Zeit ganz anders. Wer hatte vor 1989 in der DDR schon einen privaten Telefonanschluss, um bequem zu gratulieren? Deshalb war es allgemein üblich, Grüße und Glückwünsche zu den Feiertagen und besonderen familiären Anlässen mit einer Postkarte oder einem Brief zu übermitteln.

So auch 1958 im kleinen Dorf Trogen, damals Teil der Gemeinde Striegnitz, seit 1994 Ortsteil von Lommatzsch. Zusammen mit den Bauerngütern hatte die Ortschaft in dieser Zeit etwas über 100 Einwohner bei nur neun Hausnummern.

Obwohl sie auf der Straße gegenüber wohnte, erhielt die ABC-Schützin Gisela Walther von Max Friedrich und seiner Frau aus dem Nachbarhaus schriftliche Glückwünsche zum Schulanfang. Nach der Briefkastenleerung sortierte Poststellenverwalterin Frieda Röder die Post für den Ort Trogen gleich aus, ohne dass diese erst das zuständige Leitpostamt Lommatzsch durchlief. Wie aber erfolgte die Markenentwertung, wenn die Poststelle über keinen eigenen Tagesstempel verfügte? Den blauen Rechteckstempel schlug die Verwalterin einfach auf der Marke ab. Danach erfolgte die Zustellung.

Genau genommen entsprach die Entwertung nicht den Vorschriften. Poststellenstempel durften nicht auf Postwertzeichen abgedruckt werden, die auf Postsendungen in die Hände des Empfängers gelangen. Ein Poststellenstempel war eben kein Tagesstempel. Richtig wäre es gewesen, wenn der Landpoststempel neben die Briefmarke und darunter handschriftlich das Datum gesetzt, und die Marke selbst mit Blaustift zur Entwertung durchgekreuzt worden wäre. Der Datumsvermerk hätte damit den genauen Zustelltag nachgewiesen. Geschadet hat der Fehler übrigens nicht. Die Postkarte kam dennoch an und sogar pünktlich. Übrigens für eine Beförderungsgebühr von fünf Pfennigen. Lang, lang ist´s her.

