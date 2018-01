Als die Bilder laufen lernten

Am Markt in Zittau wurde vor 120 Jahren der erste Kinofilm gezeigt. An diese Tradition knüpft heute der Filmpalast an. Foto: Jan Lange © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Als die Zuschauer Ende des 19. Jahrhunderts erstmals einen fahrenden Zug auf der großen Leinwand waren die meisten total erschrocken. Denn sie dachten, dass der Zug auf sie zu rast. Heute jagen explodierende Autos oder übergroße Tiere den Kinobesuchern keine Angst mehr ein. Vielmehr fiebern vor allem junge Zuschauer jeder Action-Szene entgegen. Kino ist inzwischen ein alltägliches Vergnügen.

Ende des 19. Jahrhunderts war das noch anders. Damals sind Filmvorführungen eine Besonderheit gewesen. Als Geburtsstunde des Kinos gilt der 28. Dezember 1895. Die Brüder Auguste und Louis Lumières zeigten im Pariser „Grand Café“ einem staunenden Publikum einige selbst gedrehte kurze Filme – so auch über die Ankunft eines Zuges. Von der französischen Hauptstadt aus eroberte die Kinematographie die ganze Welt. Und kam gut zwei Jahre nach der ersten Filmvorführung auch nach Zittau. Am 21. Januar 1898 – also vor genau 120 Jahren – wurden in den damals renovierten und neu eröffneten Sonnen-Sälen am Markt die ersten „laufenden Bilder“ gezeigt. Damit begann für Zittau das Zeitalter der Filmkunst.

Am gleichen Standort werden heute noch die aktuellsten Filme gezeigt – auch wenn das Gebäude längst nicht mehr jenes von 1898 ist. Und der Name hat sich in den zurückliegenden 120 Jahren ebenfalls immer wieder geändert. Das Kino nennt sich heute Filmpalast und gehört zur Kieft & Kieft Filmtheater Sachsen GmbH, die unter anderem auch das Palasttheater Görlitz und den Filmpalast Bautzen betreibt. Aktuell sind vor allem die Filme „Star Wars“ und „Jumanji“ beim Publikum beliebt.

Während im Zittauer Filmpalast zahlreiche Blockbuster aus Hollywood laufen, kommen Liebhaber des Programmkinos in Zittau auch nicht zu kurz. Neben dem Kino am Markt gibt es noch das Kronenkino, das ebenfalls auf eine über 100-jährige Geschichte zurückblicken kann. Allerdings lag es viele Jahre im „Dornröschenschlaf“. Erst ab 2004 wurde es wieder als Kino genutzt. Es war eine der Spielstätten des Neißefilmfestivals. Ab 2006 wurde es dann von der Hillerschen Villa regelmäßig für Filmvorführungen genutzt.

Damit endete auch die Zeit, in der es in der Stadt Zittau nur ein einziges, ständig betriebenes Kino gab. Denn nach dem Ende der Schauburg existierte ab 1991 nur noch der Filmpalast.

zur Startseite