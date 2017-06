Als der Zug endlich bis Neustadt rollte Nicht für jeden war der Bahnanschluss der Stadt vor 140 Jahren optimal, wie eine Ausstellung im Museum zeigt.

zurück Bild 1 von 3 weiter Museumsleiterin Ulrike Hentzschel und Mitarbeiterin Petra Gleisberg zeigen eine Oberwagenlaterne, die ein Exponat der neuen Sonderausstellung im Stadtmuseum ist. Im Hintergrund hängt ein Foto vom Stellwerk in Sebnitz. © Dirk Zschiedrich Museumsleiterin Ulrike Hentzschel und Mitarbeiterin Petra Gleisberg zeigen eine Oberwagenlaterne, die ein Exponat der neuen Sonderausstellung im Stadtmuseum ist. Im Hintergrund hängt ein Foto vom Stellwerk in Sebnitz.

Neben einer Eisenbahner-Uniform aus Reichsbahn-Zeiten zeigt die Ausstellung verschiedene Signalanlagen und Lampen, die früher zum Einsatz kamen.

Neben einer Eisenbahner-Uniform aus Reichsbahn-Zeiten zeigt die Ausstellung verschiedene Signalanlagen und Lampen, die früher zum Einsatz kamen.

Neustadt. Wer heute auf den Schienen durch die Sächsische Schweiz unterwegs ist, Brücken, Tunnel und Viadukte passiert, der kann es sich kaum vorstellen, wie diese Strecken einst verlegt wurden. Blut, Schweiß und Muskelkraft bestimmten die Arbeitstage, die von früh bis spät dauerten und die keine Unterbrechung kannten. So ist auch der Anschluss von Neustadt nach Bad Schandau entstanden. Vor 140 Jahren, am 1. Juli 1877, zog die Lok „Wittekind“ die ersten Passagiere in einem Personenzug nach Neustadt. Dass die Anbindung der Stadt an den Zugverkehr nicht nur positiv war, zeigt die neue Sonderausstellung im Stadtmuseum Neustadt, die diesen Sonnabend um 13 Uhr eröffnet wird.

Museumsleiterin Ulrike Hentzschel und ihre Mitarbeiterin Petra Gleisberg haben bis dahin noch fleißig zu tun. Viele Exponate warten noch in Kisten auf ihren Einsatz, die Vitrinen wollen gefüllt werden. Einiges aber hängt schon. „Schauen Sie mal, wie die Arbeiter damals die Tunnel gegraben haben – mit Spitzhacke und Schaufel. Unvorstellbar!“ Die Fotos, auf die Ulrike Hentzschel zeigt, sind Leihgaben von Anwohnern, ehemaligen Eisenbahnern und dem Autor Johannes Raddatz, der mit seinem Buch „Eisenbahn in der Sächsischen Schweiz“ die Infos für die sieben Banner lieferte, die in der Ausstellung hängen und die Geschichte des Bahnverkehrs in Neustadt erläutern. Auch der Schwarzbachbahnverein hat den ostsächsischen Eisenbahnfreunden einen Teil zur Ausstellung beigesteuert, unter anderem ein Stück Schiene und Infotafeln.

Für die Neustädter bedeutete der Zugverkehr nicht nur, dass sie in kurzer Zeit längere Strecken hinter sich legen konnten. Die Stadt machte durch den Bahnanschluss auch Verluste. Zwei wichtige Handelstraßen schnitten Neustadt Ende des 19. Jahrhunderts. Die Händler, die mit ihren Waren und Pferdewagen durch Neustadt in Richtung Tschechien zogen, brauchten eine Unterkunft, Verpflegung, Kleidung und einen Postboten. Mit dem Schienenverkehr war dies nicht mehr nötig, die Waren wurden bequem per Zug transportiert.

Damit es so weit kommen konnte, mussten rund 3 000 Arbeiter drei Jahre lang schuften, von 1874 bis 1877, als der Zugverkehr losrollte. „37 Arbeiter überlebten die Bauarbeiten nicht, wegen Unfällen oder Krankheit“, erzählt Ulrike Hentzschel. Im Krieg wurden dann viele Brücken und Viadukte weggesprengt, die erst nach und nach wieder aufgebaut wurden. Seine Hochzeit erfuhr der Bahnverkehr in Neustadt in der DDR. Aus dieser Zeit stammen die meisten Stücke, wie eine Uniform, Fahrpläne, Signalanlagen und ein Telefon, die ab Sonnabend im Stadtmuseum zu sehen sind. Nur an diesem Wochenende wird es im Museum eine Wunschbriefmarke von Post Modern und einen Sonderbriefumschlag passend zur Ausstellung geben.

„Ganz großer Bahnhof – 140 Jahre Bahnanschluss Neustadt“, geöffnet bis 12.11.2017, Di.-Do., 9.30-16 Uhr, Fr., 9.30- 14 Uhr, Wochenende und Feiertag, 13-17 Uhr.

zur Startseite