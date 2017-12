Bilder des Jahres 2017 Als der Struppenbach eine Brücke mit sich riss Eigentlich ist das Gewässer kaum mehr als ein Rinnsal. Am 10. August aber zeigte der Bach seine Kraft.

zurück Bild 1 von 2 weiter Inzwischen ist die eigentliche Elberadweg-Brücke über den Bach fast fertig saniert. Am 22. Dezember wurde sie freigegeben. © Daniel Schäfer Inzwischen ist die eigentliche Elberadweg-Brücke über den Bach fast fertig saniert. Am 22. Dezember wurde sie freigegeben.

Hielt dem tobenden Struppenbach bei einem Unwetter am 10. August nicht stand: die im Bau befindliche Behelfsbrücke.

Pirna. Wie Legobausteine liegen die Brückenbestandteile an der Bachböschung und im Wasser verstreut: Ein schweres Unwetter hatte in der Nacht zum 10. August den Struppenbach in Obervogelgesang derart anschwellen lassen, dass er eine gerade im Bau befindliche Behelfsbrücke zu Fall brachte. Glücklicherweise wurde bei dem Unglück niemand verletzt, da die Konstruktion noch nicht freigegeben war.

Baufirma und städtisches Bauamt suchten später nach der Ursache für den Einsturz. Stadtsprecher Thomas Gockel erinnert sich an das Ergebnis der Ermittlungen: „Die Brücke befand sich im Bau und war noch nicht in sich stabil.“ Nach dem Wiederaufbau sei die Behelfsbrücke von Gutachtern abgenommen und als sicher bewertet worden. Sie hielt ohne weitere Unfälle vier Monate durch – und hat jetzt ihren Dienst getan.

Die Behelfsbrücke war errichtet worden, weil die eigentliche Sandstein-Bogenbrücke über den Struppenbach saniert werden musste. Die Arbeiten sind am 22. Dezember so weit abgeschlossen worden, dass die Brücke wieder freigegeben werden konnte. Komplett fertig ist sie allerdings noch nicht. Das Geländer fehlt und wird wohl erst im Frühjahr geliefert. „Die Brücke deswegen noch mehrere Wochen sperren, das wollten wir aber nicht“, sagt Gockel. Also hat die Stadt erst einmal ein Behelfsgeländer anbringen lassen. Der Geländertausch soll dann ohne weitere Verkehrseinschränkungen erfolgen.

Die Brückensanierung hat nach Angaben der Stadt rund 360 000 Euro gekostet, gefördert aus dem Hochwasserfonds von 2013. Bei der Sanierung hat die Brücke ihre Sandsteinkrone verloren. Jetzt trägt eine stahlbewehrte Platte die Fahrbahn.

zur Startseite